Геният от Росарио на 39: Христо Стоичков с трогателно послание за рождения ден на Меси

Инстаграм още не съществуваше. Лионел Скалони все още носеше екипа на Аржентина, вместо да дава указания от страничната линия. А Лионел Меси беше 19-годишен тийнейджър, който отбеляза първия си гол на световни финали. Двадесет години след дебюта си на Световното първенство през 2006 г. в Германия, аржентинският гений продължава да пише история. Днес този талант става на 39 години и вече е световен шампион и голмайстор №1 в историята на турнира със своите 18 попадения.

Лионел Меси празнува 39-ия си рожден ден

Легендата на българския футбол и Барселона Христо Стоичков се преклони пред величието на гения от Росарио и го поздрави за 39-ия му рожден ден: "Бих пожелал на всеки да празнува по такъв начин своя рожден ден! Лео Меси, ти си гений и ние сме щастливци да те гледаме! Желая всичко най-хубаво на теб и цялото ти семейство! Бъди жив и здрав, не спирай да ни радваш! Честит рожден ден, приятелю!", написа Камата за 39-годишнината на Меси.

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Меси се изкачи на върха в класацията на голмайсторите на световното първенство тази седмица, след като отбеляза 17-ия и 18-ия си гол в турнира при победата на Аржентина с 2:0 над Австрия, изпреварвайки германеца Мирослав Клозе и добавяйки още един важен момент към кариерата си, обхващаща шест издания на Мондиала. Когато Меси отбеляза гол срещу Сърбия и Черна гора през 2006 г., той беше новоизгряващ талант, който оставяше своя отпечатък на най-голямата футболна сцена. Две десетилетия по-късно той все още бележи голове на тази сцена, но вече като легенда.

През това време играта се промени драстично. Някои играчи се оттеглиха. Появиха се нови звезди. Скалони - някогашен съотборник на Меси, сега е треньорът, спечелил Световното първенство, който води Аржентина в защитата на титлата. И все пак Меси остава в центъра на всичко това. Мнозина очакваха международната му кариера да приключи след вдигането на трофея на Мондиал 2022. Вместо това той се завърна за шестото си световно първенство и вече е отбелязал пет гола. Много неща са се променили от 2006 г. насам, но историята на Меси на световните първенства продължава.

Величието на Лионел Меси

Представянето му на световната сцена е само малка част от невероятната му кариера. Меси е футболист, който няма нужда от представяне, тъй като 8 "Златни топки" говорят сами по себе си. Той също така е, най-общо казано: 4-кратен носител на трофея в Шампионска лига, 10 пъти първенец на Испания, притежател на две титли Копа Америка и рекордьор по "Златни обувки". Неговото наследство се простира далеч отвъд препълнената му витрина с трофеи и невероятна статистика. Меси вдъхнови хиляди деца да се занимават с футбол и накара милиони фенове да се влюбят в красивата игра. И всички ние сме късметлии да имаме привилегията да го наблюдаваме на живо.

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