Учени алармират: Жегите в Европа са ясен знак за глобалното затопляне

Европа се бори с една от най-тежките горещини през последните години. Екстремните горещини вече водят до прекъсвания на електрозахранването, затваряне на туристически обекти, промени в работното време, затворени училища и предупреждения за опасност за живота на най-уязвимите хора. Учените посочват, че повтарящите се горещи вълни са ясен знак за глобалното затопляне. Те предупреждават, че подобни явления ще стават по-чести, по-продължителни и по-интензивни.

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Жегата притиска Европа

Франция отчете най-горещия си ден от началото на измерванията през 1947 г., съобщи националната метеорологична служба. Националният температурен показател, който отчита средните дневни и нощни температури в 30 станции, достигна 29,8 градуса, посочи Метео-Франс, позовавайки се на предварителни данни. Предишният рекорд беше 29,4 градуса, като беше регистриран на 25 юли 2019 г. и на 5 август 2003 г.

В Париж Айфеловата кула и Лувърът, две от най-посещаваните туристически забележителности в света, обявиха по-ранно затваряне заради горещата вълна. Друга обичайно препълнена френска забележителност, впечатляващият остров Мон Сен Мишел в Нормандия, призова посетителите да „отложат посещението си по време на червения код“.

Рекордната гореща вълна остави около 68 000 домакинства без електричество в Северозападна Франция. Това е първото мащабно прекъсване на тока в страната по време на последния период на екстремно време.

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Френското правителство съобщи, че 1800 училища са били затворени заради жегата. Засегнати са общо 8000 училища, като много от тях съкратиха учебните часове, за да изпратят учениците по-рано вкъщи.

Един от най-известните белгийски паметници, футуристичният Атомиум в Брюксел, който е изграден от стомана, ще приема посетители с намалено работно време от 25 до 27 юни. Целта е обектът да не работи в най-горещата част от деня, съобщи неговото ръководство.

Полската метеорологична служба издаде предупреждения от висока степен за западната част на страната от 25 до 27 юни. Прогнозите показват, че температурите може да надминат рекорда от 40,2 градуса, поставен през 1921 г.

Популярното адриатическо крайбрежие на Хърватия също беше поставено под червен код за 26 и 27 юни. Унгария, която вече е под предупреждение от втора степен за горещини, обяви, че ще повиши тревогата до максимално ниво от 27 до 30 юни, тъй като температурите продължават да се покачват.

Почти цяла Испания беше под предупреждение за горещини, като части от южната и северната част на страната бяха поставени под най-високата степен на тревога. Националната метеорологична служба издаде червен код за „извънредна опасност“, за районите около южния град Кордоба, северния град Билбао и части от северната област Кантабрия.

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Министерството на здравеопазването на Италия обяви червен код за горещини в 15 града, сред които Милано и Рим. Броят им ще се увеличи до 16.

При червен код, най-високото ниво на предупреждение, министерството съветва хората да се хранят леко, да остават на закрито през най-горещите часове на деня и да се разхлаждат с хладка вода.

Жертви

Четиридесет души, много от тях младежи, са се удавили от 18 юни насам, докато Франция е обхваната от тежка гореща вълна, заяви премиерът Себастиан Льокорню. Той определи случващото се като „трагична напаст“.

Двама 17-годишни младежи се удавиха в изкуствено езеро в Източна Белгия, съобщиха местните власти. Те са били част от група от петима младежи, които скочили в изоставена кариера, където плуването е забранено.