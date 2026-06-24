Политиката отново се намеси във футбола: Промяна в правилата на САЩ за Иран на Мондиал'26

САЩ направи неочакван жест към Иран по време на Мондиал 2026, като облекчи ограниченията за придвижване на националния отбор на страната. Според информация на Департамента за национална сигурност, иранският тим вече ще може да пристигне в Сиатъл два дни преди последния си двубой от груповата фаза срещу Египет.

Държавните решения и дипломацията намериха място на Световното първенство

До момента правилата задължаваха отбора на Иран да влиза на територията на САЩ единствено в деня на мача и да се завръща незабавно в базата си в Тихуана, Мексико, след неговия край. Новото решение дава възможност на селекцията да се подготви по-спокойно за двубоя срещу Египет, който ще се играе на 27 юни от 6:00 часа българско време.

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Промяната се разглежда като знак за подобряващите се отношения между двете държави и осигурява по-добри условия за подготовка на иранския национален отбор в решителната фаза на груповия етап на световното първенство.

„Не правим промяна в мерките и протоколите за сигурност. Оставаме силно мотивирани да осъществим възможно най-сигурното първенство за играчите, делегациите и феновете“, заявиха от американското правителство след компромиса.

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