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Не повярваха ли в нея? Мадона разкри защо филмът за "необикновения ѝ живот" се провали

24 юни 2026, 11:07 часа 301 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Не повярваха ли в нея? Мадона разкри защо филмът за "необикновения ѝ живот" се провали

Дългоочакваният биографичен филм за живота на Мадона няма да се появи на екран – поне не във формата, в която беше замислен. Самата певица разкри, че проектът е пропаднал след конфликт с холивудското студио Universal Pictures заради разногласия около бюджета. В интервю за Interview Magazine Мадона обясни, че историята на нейния живот изисква мащабна продукция. "Имахме разногласия с Universal относно бюджета, защото ми беше необходим голям бюджет. Имах изключителен живот – живот с огромен мащаб, затова ми трябваше голям бюджет", каза тя.

Певицата дори предложила снимките да бъдат преместени в Сърбия, където разходите биха били значително по-ниски. Според нея обаче студиото не е било убедено в идеята.

"Намерих начин да го направя с по-малко пари в Сърбия, но не мисля, че те бяха готови да приемат това. Може би просто не вярваха в мен", сподели тя.

Снимка: Getty Images

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Мадона разказа, че реакцията на част от екипа я е изненадала: "Една от първите им реакции беше: "Не вярваме, че ще останеш в Сърбия повече от четири дни."

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Отговорът ѝ бил категоричен: "Попитах ги: "Прочетохте ли сценария?" Целият ми живот е бил борба за оцеляване. Няма да отида там на почивка."

Проектът беше обявен още през 2020 г., като Мадона трябваше не само да бъде в центъра на историята, но и да режисира филма. Сценарият беше разработен съвместно с Диабло Коди, позната с работата си по "Young Adult".

За главната роля след тежък кастинг беше избрана Джулия Гарнър. Процесът по подготовката на актьорите стана известен като "Madonna bootcamp" – интензивна подготовка, включваща танци, пеене и изучаване на сценичното поведение на звездата. Въпреки това през 2023 г. се появиха информации, че проектът, носил работното заглавие "Who’s That Girl", е бил окончателно спрян.

Снимка: Getty Images

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Това не е първият режисьорски опит на Мадона. Тя вече е създала два пълнометражни филма – "Filth and Wisdom" и "W.E.", като и двата получиха негативни оценки от филмовия критик на "Guardian" Peter Bradshaw.

Кариерата ѝ в киното обаче включва и запомнящи се актьорски роли в продукции като "Desperately Seeking Susan", "Dick Tracy", "Evita" и "The Next Best Thing".

Снимка: Getty Images

Идеята за сериал също се провалила

Междувременно Мадона разкри и че друг опит да превърне историята си в сериал за Netflix също се е провалил. Причината отново била свързана със сценария, който останал под контрола на Universal.

"Netflix се свързаха с мен, за да направим сериал. Това беше още един дълъг процес, защото не можех да използвам сценария, който имах с Universal, освен ако не го купя от тях на изнудващо висока цена, въпреки че аз го бях написала", разказа тя.

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Според Мадона създаването на сериал е изисквало напълно различен подход – намиране на сценаристи и подходящ водещ продуцент, пише "The Guardian".

Въпреки провалите, историята на живота ѝ остава една от най-необикновените в музиката – и очевидно Мадона все още не е приключила с желанието си сама да разкаже тази история.

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Мадона филм звезди знаменитости биографичен филм
Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
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