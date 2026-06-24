Съдът реши ще има ли фотоволтаичен парк в Родопите

Вече е ясно ще има ли фотоволтаичен парк край смолянския квартал "Устово". Върховният административен съд остави в сила решението на Административния съд Смолян, с което беше отменено решението на Общинския съвет за учредяване право на строеж на фотоволтаичния парк.

"Фотоволтаичен парк в смолянския квартал Устово НЯМА ДА ИМА - потвърдено от Върховен Административен Съд! Областният Управител на Смолян - г-н Георги Пепеланов - ме увери, че също е лично ангажиран с проблема с "подозрителните" сечи в областта!", написа във Фейсбук зам.-председателят на Европейския център по транспортни политики Тодор Батков-син.

Край на сагата

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Решението на общинския съвет в Смолян за изграждане на фотоволтаичния парк беше обжалвано от търговско дружество, което също подаде оферта, но не беше определено за изпълнител. Наред с това дружество решението се обжалва и от 93 физически лица, представлявани от двама адвокати.

Административният съд в Смолян прие, че процедурата е незаконосъобразна и отмени решението по жалба на търговското дружество, като отказа да конституира физическите лица в процеса. Последваха протести на жители от квартал "Устово", включително и пред сградата на съда в Смолян, предаде БНР.

В същото време общинският съвет в Смолян промени предназначението на терена, с което приключи окончателно темата за изграждане на фотоволтаичния парк.

Сегашното решение на върховния административен съд окончателно даде отговор по казуса, включително и по нашумелия в общността въпрос за интерес на жителите на смолянския квартал "Устово" да обжалват индивидуални административни актове от този вид.

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