Израел и Ливан преговарят за "прехвърляне" на територия между армиите

Израел и Ливан водят преговори и обсъждат подкрепеното от САЩ предложение израелските сили да предадат на ливанската армия част от територията, в която са нахлули по време на войната с „Хизбула“. Това твърдят израелски и ливански официални представители, цитирани от Reuters. Израелските служители казват, че участващите ливански войски ще преминат обучение и проверка от страна на Съединените щати, за да се гарантира, че те не са свързани с подкрепяната от Иран шиитска групировка.

В същото време армията на Израел ще поддържа военно присъствие в буферна зона по границата, гласи информацията на агенцията.

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Идея, отхвърляна от "Хизбула"

Предлаганият "пилотен" проект се обсъжда в последния кръг от преговори между ливански и израелски официални лица, който започна във Вашингтон във вторник, 23 юни. Отхвърлен от „Хизбула“, този дипломатически път остана в сянка, след като Техеран превърна Ливан в централен елемент на преговорите си със САЩ.

Високопоставен ливански представител на службите за сигурност е казал, че днес, 24 юни, ще се проведат конкретни разговори между военните, включително относно конкретните зони на действие. Ливанският източник посочва, че разговорите ще се съсредоточат върху график за изтеглянето и че какъвто и да е план ще бъде обявен едва след последния ден от преговорите в четвъртък, 25 юни.

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Войната между Израел и "Хизбула"

Последната война между „Хизбула“ и Израел избухна, когато групировката откри огън срещу Израел в знак на солидарност с Иран в първите дни на американско-израелската война срещу Ислямската република, започнала на 28 февруари тази година.

Прекратяването на огъня се спазва до голяма степен от неделя насам, въпреки че израелските сили остават разположени дълбоко в Южен Ливан, където са завзели зона за сигурност и са я самопровъзгласили за своя. Те твърдят, че това им е необходимо, за да защитят северната част на Израел от атака на „Хизбула“.

Временното споразумение, подписано от Иран и САЩ миналата седмица, изисква от двете страни и техните съюзници да обявят незабавно и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан, и да гарантират „териториалната цялост и суверенитета“ на Ливан.

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