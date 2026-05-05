Зеленски договаря с Бахрейн сделка за продажба на украински дронове

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна днес в Манама с краля на Бахрейн шейх Хамад бин Иса ал Халифа и предложи да бъде подписана сделка за доставка на украински дронове. Това е първото посещение на Зеленски в Бахрейн и първа среща на лидерите на Украйна и Бахрейн от 2003 г. насам.

"Страната ни е изправена пред подобни терористични удари почти всеки ден, а нашите хора имат подходящ опит в пълномащабната отбрана. Украйна е готова да сподели тази експертен опит в областта на сигурността с Бахрейн и да помогне за подобряване на защитата на животи", написа Зеленски в телеграм канала си.

Снимка: president.gov.ua

Той определи разговора си с краля като добър и продуктивен.

Украинският президент пристигна снощи на посещение в Бахрейн, след като участва в среща на върха на Европейската политическа общност в арменската столица Ереван.

