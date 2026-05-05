Йончева се жалва пред Европарламента за купените гласове, свързвани с Пеевски, които МВР осуети

Евродепутатът от ДПС Елена Йончева се жалва пред Европарламента относно сигнали за нарушаване на човешките права и натиск върху избирателите по време на кампанията за парламентарните избори на 19 април. Това се случи по време на заседанието на Специалната комисия за европейския щит за демокрация в Европейския парламент (ЕП) в Брюксел.

В дискусията се включиха още зам.-министърът на външните работи Велизар Шаламанов, разследващият журналист Христо Грозев и журналистката Антоанета Николова, която е и директор на неправителствената организация "Инициатива за свободни медии на Балканите".

"Като български евродепутат бих искала да привлека вашето внимание към редица нарушения на основни права по време на изборите в България", твърди Йончева и изброи погазване на върховенството на закона, презумпцията за невиновност, свободата и сигурността на лицата, правото на личен живот и неприкосновеността на жилището, правото на собственост, правото на защита и достойнство. Не стана ясно кое от изброените е било нарушено от органите на МВР по време на превенцията на изборния процес, в който отново най-много сигнали бяха подадени срещу представители на ДПС по места, които са осъществявали купуване и продаване на гласове.

"Осъществяваха се незаконни задържания и принуда - задържане за 24 часа без достатъчно доказателства, задържане на публично място пред деца", твърди още тя и посочва упражнен натиск чрез подписване на предупредителни протоколи. Тя твърди, че това представлявали "масови призовки за разпит и подписване на показания под принуда или страх; разпити, основани на анонимни и недоказани твърдения – основани на доклади от „анонимни лица“, по списъци, публикувани в медиите".

"Безпрецедентно за историята"

"Цялата информация във връзка с нарушаването на основните права сме предоставили пред Комисията за гражданските свободи, правосъдието и вътрешните работи на Европейския парламент, и евродепутатите са запознати с нея. Бих искала да знам какво мислят нашите гости за погазването на основните човешки права. Пак ще кажа - то беше безпрецедентно за демократичната история на България", твърди още Йончева, без да споменава данните, изнесени от брифинга на ОССЕ у нас например, според които няма нито един подаден сигнал за упражнено полицейско насилие, но пък са отчетени 204% повече сигнали за изборни нарушения (общо 2974 броя). Специално на въпрос на Actualno.com за полицейско насилие срещу ДПС Ново начало, от ОССЕ уточниха, че официално такъв сигнал не е подаван - Още: ОССЕ не знае за сигнал от Пеевски за полицейски тормоз (ВИДЕО)

Тя не коментира и данните на служебния вътрешен министър Емил Дечев, който изнесе следните числа за изборни престъпления: 631 сигнала в полза на "ДПС-Ново начало", 318 сигнала - за ГЕРБ, 18 сигнала - за "Възраждане", 16 сигнала - за "Прогресивна България" и др.