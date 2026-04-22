Денков: Оставката на Сарафов не решава проблемите в съдебната система

Оставката на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор сложи формален край на продължилия месеци спор около законността на престоя му на поста, но не доведе до политическо успокоение. Напротив - темата отново извади на преден план въпроса за зависимостите в съдебната власт.

Сарафов се оттегли, след като Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие заявлението му без дебат. Така приключи казус, белязан от факта, че той остана на поста значително след законово допустимия срок, въпреки указанията на Конституционния съд.

Денков: Оставката е закъсняла

На този фон бившият премиер Николай Денков коментира, че оттеглянето е трябвало да се случи много по-рано. "Оставката на Сарафов трябваше да бъде факт преди много месеци", заявява той.

Според него случилото се не е признак за реална промяна в системата. "Закъснялата оставка на незаконния главен прокурор не означава нито успешна съдебна реформа, нито връщане на справедливостта в България", посочва Денков.

Той насочва вниманието към следващите стъпки, които според него са ключови. По думите му една от първите задачи на новото Народно събрание трябва да бъде изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет. "Една от първите задачи на новото Народно събрание е да избере политически независим състав на Висшия съдебен съвет, с безспорна репутация, който да избере главен прокурор, способен и най-вече свободен да върши професионално и безпристрастно работата си", заявява той.

Денков прави и по-широка оценка на състоянието на държавата, като свързва проблемите с правосъдието с корупцията. "Държавата е завладяна от корупция и олигархични интереси именно заради дълбоките зависимости в правосъдната система", посочва той.

Според него настоящият парламент има възможност да промени тази ситуация, но само при ясна политическа воля. "Мнозинството в парламента има исторически шанс да я освободи - с реални, последователни, правилни действия", казва Денков.

В заключение той заявява готовност за подкрепа на подобен процес, но поставя условие: "Ние сме готови да подкрепим такъв процес, стига той не бъде опорочен от сегашното мнозинство, както многократно се е случвало в миналото."