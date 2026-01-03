Протестите в Иран не спират, задава ли се смяна на властта? (ВИДЕО)

Поредна нощ на протести премина в столицата на Иран Техеран. На 2 януари 2026 г. отново имаше протести срещу властта, предаде ДПА, като се позова на съобщения на активисти. поред източниците протести е имало в южния квартал "Нази Абад". Публикувани в социалните мрежи видеоклипове показват хора по улиците, които скандират лозунги против ръководството на Ислямската република. Виждат се също запалени контейнери за боклук. Автентичността на кадрите обаче засега не може да се провери.

Реза Пахлави

Междувременно за протести в столицата призова и Реза Пахлави - синът на иранския шах, свален при революцията от 1979 г. В публикация в приложението "Х" Пахлави призова хората в Техеран да излязат масово по улиците, а също да се блокират ключови пътни артерии. Пахлави живее в изгнание и не е ясно какво влияние има върху протестите. За иранската опозиция в чужбина като цяло се смята, че е разединена и фрагментирана.

🇺🇳🇺🇸🇮🇷 - #Iran sent a letter to the #UN and the UN #SecurityCouncil condemning US President #Trump's statement on the protests, saying it will defend itself if the #US attacks. https://t.co/ZyhyzjTMKQ — Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman) January 3, 2026

Съобщава се също, че протестните действия продължават и на други места в страната. Според държавната информационна агенция ИРНА демонстрации има в няколко града, включително в Кум, Марвдащ, Машхад и Хамадан.

Вълна от недоволство

Сегашната вълна от недоволство и демонстрации е предизвикана от драстичният срив на иранската валута на 28 декември 2025 г. В последните дни най-бурни протести и ожесточени сблъсъци между силите за сигурност и демонстрантите имаше основно в селските райони. Според правозащитници при вълненията до момента са убити най-малко 10 души.

На 2 януари 2026 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп и висши представители на иранските власти си отправиха взаимно заплахи. Тръмп заяви, че САЩ ще се намесят, ако Иран продължи да използва насилие срещу мирните протести. По-рано той предупреди Техеран за възможен удар, на което иранският президент Масуд Пезешкиан реагира също с предупреждение, че отговорът на Техеран на всяка агресия ще бъде "суров и разубеждаващ".

