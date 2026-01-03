Църковен празник на 4 януари: Задължително сложете това на масата за здраве и късмет през цялата година

На 4 януари, според църковния календар, се отбелязва Неделя преди Богоявление, Събор на 70-те апостоли, а също така е денят, в който се почита и Преп. Теоктист игумен. Църквата у нас почита и Прпмчк Онуфрий Габровски. Ето какви са традициите, поличбите и забраните на този църковен празник.

Какъв църковен празник е на 4 януари?

Православният празник на 4 януари, Съборът на 70-те апостоли е посветен на учениците на Иисус Христос.

В допълнение към първите си дванадесет ученици – апостолите, Исус Христос е имал и други последователи. Евангелието от Лука разказва, че след Преображението Господне Исус е призовал още седемдесет ученици. Имената им са неизвестни, но много от тях са запазени в Светото Предание, например евангелистите Марк и Лука.

Седемдесетте апостоли са известни с пътуването си до различни краища на света след Слизането на Духа, за да проповядват Евангелието. Много от тях са били хвърлени в затвора за това, докато други са умрели мъченически за вярата си. През цялата година Църквата почита апостолите поотделно, но на 4 януари, на Събора на седемдесетте апостоли, всички те се почитат заедно – знак, че делото на всеки е еднакво важно за Църквата.

На 4 януари у нас се чества паметта на Прпмчк Онуфрий Габровски, който е роден в Габрово, в семейството на благочестиви хора. Той учил в българско училище, но знаел и турски. На 17-годишна възраст след скандал с родителите си той заявява, че ще приеме исляма. Родителите му го пращат в манастир, за да не научат турците за решението му.Там той се подстригва за монах и приема името Манасий. Постепенно Манасий започва да се разкайва за казаното пред родителите си.

Ръкоположен е за дякон по-късно след преместването си в Хилендарския манастир на полуостров Атон.

По-късно отива на о. Хиос, където под името Онуфрий живее седмица в пост и молитва. В петък, в памет на разпъването на Исус, пред Онуфрий отива при кадията и обижда Мохамед, хвърляйки на земята чалмата си. Той отказва да се покае, затова го затварят и измъчват, след което е осъден на смърт. За да предпази съмишлениците си той казва, че е Матей от Велико Търново.

Традиции, обичаи и забрани на 4 януари

Според традицият на този ден на трапезата трябва да се постави чиния с мед или сладкиши на медена основа, за да се осигури изобилие, здраве и късмет през цялата година

На църковния празник 4 януари не бива да се псува, да се карате, да се осъждат другите, да се желае зло, да се използва нецензурен език или да се отказва помощ. Църквата осъжда алчността, мързела, завистта и отмъщението.

Какво не бива да правите днес според народните вярвания: в никакъв случай не бива да проклинате или споменавате зли духове - народът казва, че към края на Коледните празници злите духове са особено нетърпеливи да навредят на хората, така че е най-добре да не им давате повод.

На този православен празник хората се обръщат към светците, молейки ги да укрепят вярата и духа им, да ги предпазят от злото, да ги избавят от отчаяние и да им помогнат в трудни ситуации.

На този ден хората прогонват всички зли духове от дома си, като обикалят къщата с икона и молитва. Друг необичаен ритуал включва вдигане на силен шум в къщата, като например удряне с черпак по голяма тенджера, за да се прогонят злите духове. На този ден хората трябва да се погрижат за животните – както за домашните, така и бездомните и да нахранят гладуващите. Вярва се, че подобно действие неминуемо ще донесе късмет през цялата година.

