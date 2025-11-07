"Един човек няма какво да направи": ПП-ДБ за особения управител в "Лукойл"

Съпредседателят на "Продължаваме промяната - Демократична България" акад. Николай Денков коментира темата за особения управител в "Лукойл" и обяви, че един човек няма какво да направи, а трябват екипи, които да могат да осъществят цялото оперативно ръководство на рафинерията. Денков разкритикува властта, че нямат план за действие, а по време на сглобката е имало такъв.

Припомняме, че предложението за особен управител беше прието спешно днес на енергийна комисия, като то дойде след провала на сделката с швейцарската компания "Гънвор" за придобиване на рафинерията.

"2023 г., когато влязохме в управлението, беше подготвен специален план. искам да благодаря на министър Богданов, той отговаряше за тази дейност, но имаше много хора още въвлечени, в който бяха подготвени екипи, които да влязат в рафинерията", каза още акад. Денков. Той заяви, че този план е спрян и сега управляващите са почнали от нулата, а нещата не стават от днес за утре. Рибарски: Новината за "Гънвор" удари с мокър парцал управляващите (ВИДЕО)

Призив за закрито заседание

Акад. Денков призова за закрито заседание на парламента по темата за "Лукойл".

"Усложнява се ситуацията с "Лукойл", горивата, сделката за продажба, в тази връзка за втори път го правим това нещо - искаме и сега внасяме писмено искане премиерът, министърът на енергетиката да дойдат в парламента и да обяснят каква е ситуцията и какъв план имат за излизане от тази ситуация, защото се повишава напрежението в обществото. Хората сепитат ще има ли горива, на какви цени ще бъдат", каза от своя страна лидерът на ДСБ Атанас Атанасов. България следва немския модел: Борисов е спокоен за "Лукойл" (ВИДЕО)

Ивайло Мирчев коментира и новината от снощи за провала на сделката с "Гънвор". По думите му това означава, че от 21 ноември рафинерията в Бургас няма да може да извършва финансови транзакции.

"Това е изключителен риск за пазара на горива в България и за функционирането на единствената ни голяма рафинерия. Ние от 2 седмици пет пъти искаме различни изслушвания", смята Мирчев

От ПП-ДБ смятат, че не е нормално, че от две седмици правителството не е предоставило своя план. ОЩЕ: За секунди: Управляващите позволяват на особения управител на "Лукойл" да продаде рафинерията (ВИДЕО)