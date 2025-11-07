Любопитно:

"Един човек няма какво да направи": ПП-ДБ за особения управител в "Лукойл"

07 ноември 2025, 10:36 часа 397 прочитания 0 коментара
"Един човек няма какво да направи": ПП-ДБ за особения управител в "Лукойл"

Съпредседателят на "Продължаваме промяната - Демократична България"  акад. Николай Денков коментира темата за особения управител  в "Лукойл" и обяви, че един човек няма какво да направи, а трябват екипи,  които да могат да осъществят цялото оперативно ръководство на рафинерията. Денков разкритикува властта, че нямат план за действие, а по време на сглобката е имало такъв.  

Припомняме, че предложението за особен управител беше прието спешно днес на енергийна комисия, като то дойде след провала на сделката с швейцарската компания "Гънвор" за придобиване на рафинерията. 

"2023 г., когато влязохме в управлението, беше подготвен специален план. искам да благодаря на министър Богданов, той отговаряше за тази дейност, но имаше много хора още въвлечени, в който бяха подготвени екипи, които да влязат в рафинерията", каза още акад. Денков. Той заяви, че този план е спрян и сега управляващите са почнали от нулата, а нещата не стават от днес за утре. Рибарски: Новината за "Гънвор" удари с мокър парцал управляващите (ВИДЕО)

Призив за закрито заседание

Акад. Денков призова за закрито заседание на парламента по темата за "Лукойл". 

"Усложнява се ситуацията с "Лукойл", горивата, сделката за продажба, в тази връзка за втори път го правим това нещо - искаме и сега внасяме писмено искане премиерът, министърът на енергетиката да дойдат в парламента и да обяснят каква е ситуцията и какъв план имат за излизане от тази ситуация, защото се повишава напрежението в обществото. Хората сепитат ще има ли горива, на какви цени ще бъдат", каза от своя страна лидерът на ДСБ Атанас Атанасов.  България следва немския модел: Борисов е спокоен за "Лукойл" (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Ивайло Мирчев коментира и новината от снощи за провала на сделката с "Гънвор". По думите му това означава, че от 21 ноември рафинерията в Бургас няма да може да извършва финансови транзакции.

"Това е изключителен риск за пазара на горива в България и за функционирането на единствената ни голяма рафинерия. Ние от 2 седмици пет пъти искаме различни изслушвания", смята Мирчев 

От ПП-ДБ смятат, че не е нормално, че от две седмици правителството не е предоставило своя план. ОЩЕ: За секунди: Управляващите позволяват на особения управител на "Лукойл" да продаде рафинерията (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Атанас Атанасов Лукойл Николай Денков „Гънвор“ Ивайло Мирчев 51 Народно събрание
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес