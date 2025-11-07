За секунди: Управляващите позволяват на особения управител на "Лукойл" да продаде рафинерията (ВИДЕО)

Парламентарната комисия по енергетика проведе извънредно 30-секундно заседание тази сутрин, на което депутатите единодушно одобриха промени, позволяващи назначаването на особен управител в "Лукойл". Той ще има правото да управлява и да се разпорежда с активите на рафинерията в България, включително да ги продава.

Решението дойде само часове след като финансовото министерство на САЩ блокира сделката между "Лукойл" и Gunvor, определяйки компанията кандидат като "марионетка на Кремъл".

Новите текстове, отварящи пътя за държавен контрол над "Лукойл", са включени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтени продукти. За предстоящите промени се заговори в сряда, но проектът беше внесен в деловодството на парламента буквално минути преди заседанието на комисията. Още: Рибарски: Новината за "Гънвор" удари с мокър парцал управляващите (ВИДЕО)

Съгласувани със САЩ?

Малко след края на краткото заседание, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи пред журналисти, че поправките ще бъдат приети още днес. Той уточни, че е очаквал подобен развой и допълни: "Надграждаме немския модел, за да гарантираме сигурността на държавата."

Борисов подчерта, че текстовете са съгласувани със САЩ и целят да се осигури, че след 21 ноември "нито една стотинка от "Лукойл" няма да отиде за финансиране на войната в Украйна". По думите му с промените държавата ще поеме пълен контрол върху рафинерията в Бургас чрез особен управител. На критиките, че така се създава фигура с прекомерна власт, Борисов отвърна, че няма повод за притеснение, защото в процеса ще участват и американски институции, и Европейската комисия. Той обаче не посочи кой ще бъде назначен, като уточни, че решението предстои в следващите дни. Още: България следва немския модел: Борисов е спокоен за "Лукойл" (ВИДЕО)

Опозицията реагира остро, обвинявайки управляващите, че действат на тъмно и без становище на Министерския съвет разширяват правомощията на особения управител, като му позволяват да се разпорежда с имущество. От "Продължаваме промяната – Демократична България" предложиха да бъдат изслушани премиерът Росен Желязков, енергийният министър Жечо Станков, икономическият министър Петър Дилов и и.ф. председателят на ДАНС, но мнозинството отхвърли предложението.