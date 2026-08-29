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За 2 дни 2 м: Японци местят на ръка древен замък с тегло 360 т

29 август 2026, 15:00 часа 583 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
За 2 дни 2 м: Японци местят на ръка древен замък с тегло 360 т

В Япония 1800 души на ръка местят древен замък с тегло 360 тона. Става дума за главната кула (теншу) на замъка Хиросаки в префектура Аомори, Северна Япония

Доброволци дърпат замъка с въжета, дълги 30 м, а цялата конструкция е поставена върху ролкови опори, за да може да бъде преместена без да бъде разглобявана. Доброволците се редуват в екипи от по 80 души.

Кулата е била преместена за първи път още през 2015 г., за да могат специалистите да ремонтират каменната стена под нея, която е била повредена при земетресение. Ремонтът на стената е завършен през декември 2024 г., като 2185 каменни блока са върнати на местата им. Сега кулата трябва да бъде преместена обратно на мястото си.

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За два дни доброволците са успели да я придвижат само с 2,2 метра. Интересът към инициативата е огромен: организаторите са набирали 1800 души, а са получили около 8000 кандидатури. Участници са дошли не само от различни части на Япония, но и от Европа и Северна Америка.

Самото преместване е съпроводено от традиционните възгласи "со-ре, со-ре", които помагат на хората да синхронизират усилията си.

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Всъщност доброволците ще трябва да преместят кулата общо 5 метра, а останалите приблизително 73 метра ще бъдат изминати с помощта на тежка техника. Целта е кулата да бъде върната на мястото си до края на 2026 г. След това тя ще продължи да бъде реставрирана и укрепвана, а замъкът се очаква да отвори врати за посетители през 2033 г.

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Япония Реставрация кула доброволци замък
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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