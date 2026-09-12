Гюров поиска свикване на КСНС заради ескалиращите инциденти във военни обекти

Поредният взрив в склад за боеприпаси на компанията "ЕМКО" край Габрово, случил се едва месец след инцидента в базата край Трявна, предизвика остър политически отзвук и призив за незабавна държавна реакция. "Зачестилите пожари и експлозии във военни обекти налагат свикване на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) при президента", настоява кандидатът за президент Андрей Гюров.

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Системен саботаж или поредица от инциденти?

Според Гюров ескалиращите събития поставят на преден план въпроса за сигурността на стратегическата отбранителна индустрия у нас. И добавя, че докато институциите често разследват широка гама от хипотези – от технически неизправности до пропуски в сигурността, критиците подчертават тревожния сходен почерк с минали инциденти.

Той припомня взривовете в Ловнидол (2011 г.), ВМЗ „Сопот“ край Иганово (2015 г.), „Арсенал“ край Мъглиж (2020 г.) и Карнобат (2023 г.) оставиха дълбоки следи. "Едва през 2021 г. българските власти официално признаха подозренията, че част от тези диверсии са свързани с чуждестранно военно разузнаване – хипотеза, която отново излиза на дневен ред на фона на сегашните събития", казва в позицията си Гюров.

Европейски контекст и хибридни заплахи

Кандидатът за президент отбелязва, че настоящите взривове у нас не бива да се разглеждат изолирано, а като част от по-широка вълна от мащабни саботажи в цяла Европа. "През последните месеци в държави от Европейския съюз и НАТО – включително Германия, Полша, Чехия и Балтийските републики, бяха регистрирани редица съмнителни пожари и нападения срещу логистични и военни обекти, зад които западните правителства виждат координирана хибридна намеса", пише в позицията си той.

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Очаквания

На фона на натрупаното напрежение Гюров отправя официален призив към президента Илияна Йотова незабавно да свика КСНС. "От институциите като МВР, ДАНС и Военното разузнаване се очаква да излязат с пълна информация за предприетите мерки срещу саботажните операции, както и с цялостен анализ на пропуските в охраната на военновременните бази. Сред основните изисквания е и изготвянето на спешен план за координация с евроатлантическите партньори за противодействие на хибридните рискове, за да се гарантира сигурността на гражданите и защитата на националния суверенитет", обяснява той.