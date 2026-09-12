Казусът с помилването: Десислава Иванчева коментира решението на Илияна Йотова

Не превръщайте моята съдба в оръжие за една кална предизборна кампания. Това призова Десислава Иванчева в своя Фейсбук профил, като припомня, че през последните дни името й отново започна да се появява в политически изказвания – този път покрай атаките срещу Илияна Йотова за помилването на Огнян Атанасов. Иванчева уточнява, че пише посланието си от болницата, тъй като отново е с тежка пневмония - резултат от здравословните проблеми, наследени от годините, прекарани в условията на ареста и затвора – влагата, мухълът, астматичните пристъпи, инфекциите и случаите, в които адекватната медицинска помощ идваше късно или изобщо не идваше.

Иванчева е символ как се стоварва законът: Адв. Емил Георгиев с прочити по знаковото дело (ВИДЕО)

Нека бъдем реалисти

"Намираме се в предизборна кампания и изведнъж един случай отпреди години се превърна в повод за огромна политическа загриженост. Покрай него някои политици внезапно си спомниха и за мен. Тази закъсняла загриженост не ме трогва. Тя ме натъжава. Моята съдба не започна вчера. Години бях отделена от детето си и от възрастната си майка. Здравето ми беше разбито. И до днес плащам цената – боледувам често, а в момента отново съм в болница с тежка пневмония. Има време, което никой не може да ми върне. Детството на сина ми, което пропуснах. Годините с майка ми, които загубих. А майка ми вече я няма. Затова, когато днес някои хора така загрижено произнасят името ми, не мога да не попитам: Къде беше тази загриженост тогава? Колко от вас ме попитаха как съм? Колко потърсиха майка ми, докато тя беше жива? Колко разговаряха с хората, които години наред се бореха за мен?", пита Иванчева и допълва, че не приема "моето страдание да бъде извадено от миналото и използвано като удобно оръжие в предизборна битка."

Още: “Да, България” иска документите за помилването на Петричкия Ескобар

Позиция

"Разбирам, че това е политически пиар": Десислава Иванчева пред Actualno за освобождаването си (ВИДЕО)

"По отношение на Илияна Йотова моята позиция е проста. Няма да отрека значението на решението ѝ за моя живот. То ми даде около десет месеца свобода, част от които се оказаха последното време, което имах с майка си. Даде ми и възможността да се върна при сина си, вместо той да загуби още една година от детството си без своята майка. За някого десет месеца може да са просто период от календара. За човек, който е бил лишен от свобода, десет месеца са живот. Никой, който не го е преживял, не знае какво означава да лежиш зад решетките и да не знаеш дали ще излезеш оттам жив. Да не можеш да си поемеш въздух по време на астматичен пристъп и да чакаш някой да дойде. Да гориш с 40 градуса температура и да няма кой да ти даде дори едно хапче. Да лежиш сама и да се питаш дали това няма да бъде нощта, в която тялото ти просто няма да издържи. А най-тежък е страхът, че може повече никога да не прегърнеш детето си. Че няма да видиш как расте. Че няма да прегърнеш отново майка си и хората, които обичаш.", коментира още Иванчева.

Помилването

Още: Йотова потвърди, че е помилвала Петричкия Ескобар

"Можела ли е Илияна Йотова да ме помилва по-рано? На този въпрос може да отговори единствено тя. Но знам и друго. От политиците, от които моите близки са търсили помощ, тя беше човекът, който покани хора от екипа ми, изслуша ги и поиска да се запознае с фактите – с моята гледна точка, със състоянието на майка ми, с детето ми и с това, което се случваше с мен. Това е факт от моята история и няма причина днес да го премълчавам. Разбирам също, че решенията за помилване не са лесни. Границата между хуманността и справедливостта понякога е изключително тънка. Зад подобен подпис стоят човешка съдба, закон, институции и огромна обществена отговорност. Затова и по случая с Огнян Атанасов няма да бъда нито съдия, нито прокурор", категорична е Иванчева.

Лицемерие

Според нея обсъждането на този въпрос точно сега е лицемерие: "... знам през какво преминахме аз, семейството ми и хората до мен. И вярвам, че ако решението зависеше единствено от човешкото отношение, което близките ми срещнаха при разговорите с Илияна Йотова, вероятно щях да бъда при детето и майка си по-рано. Това е моето лично усещане. Не го представям като факт и не го налагам на никого.

Още: "Помилвала е наркодилъра Петричкия Ескобар": Асен Василев иска Йотова да се оттегли от президентския вот (ВИДЕО)

Но няма да позволя хора, които не намериха време да ме попитат как съм, когато бях зад решетките, днес да използват името ми, за да доказват колко много са загрижени за справедливостта. А ако тази загриженост е истинска, тя може да бъде показана по много по-смислен начин."

"Моят живот не е такъв": Иванчева обясни за "гнусни внушения" с Радев и Йотова