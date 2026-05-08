Георги Кандев засега остава главен секретар на МВР, Радев ще предложи нов шеф на ДАНС

08 май 2026, 12:53 часа 7159 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Изпълняващият функциите главен секретар на МВР Георги Кандев ще остане на поста си и в началото на управлението на новото правителство, стана ясно от думите на премиерът Румен Радев. "Ние уважаваме приниципа на мандатността. Сега той си изпълнява задълженията в пълен обем", каза лидерът на "Прогресивна България" по адрес на Кандев, който събира огромна обществена подкрепа в социалните мрежи в последните месеци на поста си.

"Предстои обаче усилията на МВР да се пренасочат от честността на изборите към противодействие на корупцията и закононарушенията", подчерта още Радев, което потвърждава очакването, че новата власт ще назначи и нов редовен главен секретар от страна на новия вътрешен министър Иван Демерджиев.

Още кадрови промени

От думите на Радев се разбра още, че предстои Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) също да има нов ръководител. "Ще има ново име. Знаете, че г-н Деньо Денев е изпълняващ функциите и е зам.-председател", каза още Радев по адрес на националната агенция.

МВР ДАНС Румен Радев Деньо Денев Георги Кандев кабинетът Радев
Ивайло Илиев Редактор
