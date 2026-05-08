Депутатите на Радев с мнозинство и в две ключови парламентарни комисии

Веднага след избирането на кабинета "Радев" управляващото мнозинство пристъпи към първите организационни стъпки в парламента, като създаде две временни комисии - по бюджет и финанси и по правни въпроси. Те ще функционират до приемането на новия правилник на Народното събрание, с който ще бъдат определени постоянните комисии.

И в двата органа "Прогресивна България" си осигури пълно мнозинство. Според приетите решения комисиите са съставени от по 24 депутати, като 13 от местата са за представители на управляващата формация, включително и председателските постове.

ГЕРБ-СДС получи по четирима представители, а ДПС, ДБ и ПП - по двама. "Възраждане" разполага с по едно място във всяка комисия. Още: Предаването на властта: Гюров настоя пред Радев да не приключва нормалността, почтеността и законността

Така, дори обединени, опозиционните партии събират общо 11 гласа във всяка от временните комисии, което оставя контрола изцяло в ръцете на управляващото мнозинство.

Председателите

Начело на временната комисия по бюджет и финанси застана Константин Проданов, който има опит както във финансовия сектор, така и в политиката като бивш председател на АБВ - партията, създадена от бившия президент Георги Първанов.

Временната правна комисия беше оглавена от Янка Тянкова - професор и преподавател в катедра "Частноправни науки" към Великотърновския университет. Очакванията са именно двамата да поемат ръководството и на постоянните комисии, когато те бъдат окончателно сформирани. Още: Радев обяви първите ходове на кабинета си: Удар по високите цените и смени във ВСС (ВИДЕО)

Предложенията на управляващите бяха подкрепени от опозицията без сериозни спорове или процедурни сблъсъци в пленарната зала.