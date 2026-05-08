Обединената велика ложа на България вече има нов сайт

Обединена велика ложа на България

Велика ложа на старите свободни и приети зидари в България и масонството в България имат история, свързана с разпространението на европейските просветителски идеи през XIX век. Първите български масони се появяват още по време на Възраждането, когато българи, обучавали се или живели във Франция, Италия и Румъния, се присъединяват към местни ложи. След Освобождението масонските идеи започват да се разпространяват и в самата България, а през първата половина на XX век вече съществуват организирани ложи с участие на общественици, юристи, офицери и интелектуалци. След 1944 г. дейността на масонските организации е прекратена от комунистическата власт, а възстановяването започва едва след политическите промени през 90-те години.

Масонството представлява братска и философска организация, която поставя акцент върху моралното усъвършенстване, личната дисциплина, благотворителността и духовното развитие. Основните принципи традиционно се обобщават с понятията "Свобода, Равенство, Братство", а често използван девиз е "Събирай разпръснатите камъни", символизиращ изграждането на по-добро общество чрез усъвършенстване на отделния човек.

Сред основните правила в масонските организации са взаимното уважение между членовете, опазването на вътрешните ритуали и символи, избягването на политически и религиозни конфликти в ложата и стремежът към етичност и общественополезна дейност.

Един от основните принципи на масонството е спомоществователството — стремежът към благотворителност, съпричастност и грижа както към братята, така и към обществото като цяло. Чрез лично участие, дарителски инициативи и общественополезна дейност, масоните утвърждават ценностите на взаимопомощта и отговорността.