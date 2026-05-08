Създадох дискомфорт на Борисов и Пеевски: Демерджиев пое МВР (СНИМКИ)

Новият вътрешен министър Иван Демерджиев заяви, че е доволен от работата на главния секретар на МВР Георги Кандев, но подчерта, че нито той, нито премиерът могат еднолично да го сменят, тъй като процедурата минава през решение на Министерския съвет. "Личното ми мнение е, че съм доволен от работата на Георги Кандев като главен секретар на МВР. Но нито аз, нито премиерът можем да сменим главния секретар на МВР", каза Демерджиев при влизането си в министерството.

Той се завръща начело на вътрешното ведомство, след като вече заемаше поста в периода 2022-2023 г. По думите му натрупаният тогава опит ще му бъде полезен и сега.

"Създадох дискомфорт на двама човека"

Демерджиев направи и политически коментар, като заяви, че с действията си е "създал солиден дискомфорт на двама души", които седели отляво на него в пленарната зала. Той не назова имена, но подчерта, че сред основните приоритети на "Прогресивна България" остава "разграждането на модела Борисов-Пеевски".

Новият вътрешен министър обяви още, че МВР трябва да спре да поставя основен фокус върху изборните престъпления.

При официалното предаване на поста Демерджиев благодари на служебния министър Емил Дечев за организацията на последните избори.

"Искам да благодаря на министър Дечев, че проведоха честни избори и че започнаха прочистването на системата", заяви той.

От своя страна Дечев пожела успех на наследника си и подчерта, че това ще бъде успех както за МВР, така и за държавата.

"Приятно ми е да посрещна в МВР Иван Демерджиев, новият стар вътрешен министър. За щастие той вече има опит", каза Дечев по време на церемонията.

Той отчете работата на министерството по време на изборите и заяви, че ръководството е убедило полицаите да действат срещу всеки случай на купуване на гласове. Дечев направи и препратка към скандала в ГДБОП от 2024 г., когато оперативни служители получиха указания да не работят по случай с контрабанда на цигари.

"Никога няма да кажем "Колеги, прибирайте се", заяви той.

По думите му, въпреки натиска, служителите тогава са продължили работата си, макар впоследствие срещу тях да са били започнати проверки.

Вратовръзката

В края на церемонията Дечев коментира и необичайната си вратовръзка, на която имало една черна овца сред много бели.

"Нямаше с черен лебед, затова се спрях на тази", каза той с усмивка.

Той допълни, че при завръщането си като съдия вероятно ще си прави отвод по дела, свързани с периода му като министър, но всяка ситуация щяла да бъде преценявана индивидуално.