"Не идвам като вълшебник": Евтим Милошев с първи думи като министър

Не идвам като вълшебник, но идвам с морала и с амбиция и задачи, които седят пред нашия тъй изстрадал сектор. Това каза новият министър на културата Евтим Милошев, след като символично прие поста от маестро Найден Тодоров. Той сподели, че през последните 15 години е влизал в министерството от обратната страна. "Вярвам, че заедно можем да свършим отлична работа. Имаме прекрасни отношения с маестро Тодоров", каза Милошев.

Той обясни, че идва с амбицията "да има видимост, да има диалог и да има по-добри дни за българската култура в момент, в който икономическата обстановка, вътрешнополитическата и най-вече геополитическата обстановка предполагат процеси, свързани с доста по-сложни варианти за решение".

"Нашата задача е българската култура. Културата, която ни е направила нация, една от най-старите, да не кажа най-старата нация или държава в Европа. С хилядолетна история. Отговорността и ангажиментът са огромни, но тепърва ще говорим за всичко това", каза още новият министър.

От своя страна Найден Тодоров заяви, че е много спокоен в какви ръце оставям Министерството на културата. "Господин министър, няма да бъде лесно. Намираме се в едно време, в което финансите за културата не достигат, управляващите сякаш не я виждат. А в цялото това време културният сектор бушува. Ние сме се старали да подготвим, и ние ще поговорим след малко за това, каквото можем, за да улесним вашата работа", каза Тодоров.