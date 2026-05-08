Новият правосъден министър обяви мерки за съдебна реформа - започва от сегашния ВСС

Новият правосъден министър Николай Найденов обяви първите мерки на новото правителство по съдебната реформа. Това се случи по време на предаването на властта в Министерство на правосъдието. Една от първите задачи на Найденов ще бъде свързана с настоящия състав на Висшия съдебен съвет. Става въпрос за трайни мерки за ограничаване на възможностите му за решения отвъд мандата, които могат да окажат влияние връху независимостта на съдебната система. Правосъдният министър обаче каза, че няма предвид точно мораториум, защото това ще противоречи на решенеи на Конституционния съд.

"Един градеж започва от основите, не от покрива. Мой и надявам се приоритет на Народното събрание е приемането на нови правила, които да бъде избран новия ВСС. Закъснял е този процес, всички знаем, че Инспектората и ВСС да далеч отвъд своя мандат", каза още Найденов.

"Прогресивна България" още в понеделник ще внесе промени в Закона за съдебната власт, които ще очертаят краткосрочните мерки за съдебната реформа.

Наследството от Янкулов

От своя страна служебният министър Андрей Янкулов определи като доста труден момента на встъпване в длъжност на Найденов. "Очакванията към него и правителството, от което е част, са големи. Отговорността е голяма, но има и голяма обществена подкрепа. Надявам се да я оправдае", добави Янкулов.

Новият министър пък му благодари за усилията, които е положил да навакса с изоставането по законите, свързани с ПВУ.