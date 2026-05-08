Строители случайно се натъкнаха на гигантски кораб от XIV век: Какво изненада учените

В центъра на естонската столица, по време на строежа на офис сграда, археолози се натъкнали на уникална находка: средновековен кораб от XIV век, който е лежал под земята повече от 660 години. Учените били особено заинтригувани от факта, че дизайнът на плавателния съд частично противоречи на известните характеристики на средновековните кораби от онова време. Това съобщава „Дейли Галакси“.

Корабът е открит на 31 март 2022 г. на улица „Луци“, докато работници са копаели яма. Корабът е бил разположен на дълбочина приблизително 1,5 метра. Дължината му е 24,5 метра, ширината - девет метра, а височината - приблизително четири метра. Естонският морски музей нарече находката едно от най-големите средновековни корабокрушения, открити в Европа през последните 100 години.

За транспортирането корпусът е трябвало да бъде разделен на четири части. Подготовката е продължила няколко месеца, а самото транспортиране на кораба е отнело 13 часа. По-късен анализ на дървения материал разкрива, че корабът може да е бил построен през 1360-те години – по време на активното господство на Ханзейската лига в Балтийско и Северно море.

Сред най-ценните артефакти, открити вътре, е сух компас, който според ERR е най-старият оцелял сух компас в Европа. Въпреки вековете под вода, той остава функционален.

Археолозите открили на борда също инструменти, оръжия, стари кожени обувки и добре запазените останки на два корабни плъха. Прийт Лати, археолог в Естонския морски музей, предположи, че корабът е потънал внезапно, а не е бил умишлено изоставен.

В списание Journal of Cultural Heritage е публикувано проучване за произхода на дървесината, използвана за построяването на кораба. Учените са анализирали растежните пръстени по дъските на корпуса и откриха, че по-голямата част от дъба идва от Северна Полша, чест източник на дървен материал за ханзейските кораби. Някои дъски обаче имат различен произход: те са свързани със Западна Литва или околностите на Талин. Поради това изследователите предполагат, че корабът може да е бил построен на няколко места или завършен в Талин преди първото си плаване.

Изследователите са обърнали специално внимание на дизайна на кораба. Някои елементи на корпуса и методите за запечатване не съответстват на типичните характеристики на средновековен зъбчат кораб, което пречи на експертите да определят окончателно типа на кораба.

В момента корпусът на кораба се почиства и се следи нивото на влажност на дървесината, за да се предотврати изсъхване и мухъл. Финландски специалисти също са се включили в реставрационните дейности. След приключване на всички работи се планира корабът да бъде прехвърлен в постоянната експозиция на Естонския морски музей.

Друг кораб, вероятно дори по-стар, остава заровен близо до мястото на откритието. Археолозите не бързат с разкопките, надявайки се, че новите технологии ще им позволят да изследват кораба, без да рискуват да бъдат повредени.

