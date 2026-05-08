Христанов приветства новия министър Абровски - нито дума за съмненията около него

Служебният земеделски министър Иван Христанов официално предаде поста на новия министър на земеделието и храните Пламен Абровски. Церемонията се състоя в сградата на министерството часове след като новото редовно правителство положи клетва в Народното събрание.

"За мен е привилегия да приветствам новия министър в сградата на тази величествена и велика институция", заяви досегашният министър Иван Христанов, който бе със солиден антикорупционен профил, но не отбеляза съмненията по адрес на биографията на новия министър Пламен Абровски - неговото минало в "Има такъв народ" и защитата му на лабораторията на граничния пункт "Капитан Андреево".

"Благодаря за работата, която свършихте, и за доклада, който ми представихте", отговори новият министър Пламен Абровски. Той благодари на служителите за топлото посрещане и припомни, че е започнал работа в министерството през 2004 г.

Кой е той?

Иначе според официалната си визитка Пламен Абровски е експерт по европейско земеделско право и Обща селскостопанска политика с опит на национално и международно ниво. В периода 2021-2022 г. той е бил народен представител и председател на ресорната комисия в 46-ото и 47-ото Народно събрание. Професионалната му биография включва и петгодишен мандат като дипломат в Постоянното представителство на България към ЕС в Брюксел, където е бил основен преговарящ по Общата селскостопанска политика за периода 2014-2020 г.

Предшественикът му Иван Христанов оглавяваше министерството в служебния кабинет. Един от последните му актове беше разпореждането за закриване на държавната верига „Магазини за хората“ заради неустойчив бизнес план и натрупани загуби. При встъпването си в длъжност преди няколко месеца той обеща активна работа и безкомпромисен контрол срещу корупцията в сектора.