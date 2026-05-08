"Летвата е висока": Наталия Ефремова пое социалното министерство със сълзи в очите

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова пое официално поста от досегашния служебен министър Хасан Адемов. Церемонията се състоя във фоайето на Министерството на труда и социалната политика. Адемов предаде папка на Ефремова с девет задачи и предложения за продължаване и надграждане на социалните политики. Той отбеляза, че социалното министерство се е заело със задачата да помогне в борбата за честни, прозрачни и справедливи избори.

"Втората задача, която си бяхме поставили, е с възможностите на европейската солидарност да подпомогнем най-уязвимите граждани", каза служебният министър.

"Успяхме да вдигнем високо летвата и се надявам, че г-жа Наталия Ефремова ще бъде скачач на висок скок, за да може да преодолее тази висока летва", коментира той. Според него очакванията на българските граждани са големи, но в социалната система нещата не винаги могат да се случат бързо.

"Няма по-голямо предизвикателство от това д-р Адемов да ми вдигне летвата и аз да се опитам да скоча", каза министър Ефремова с насълзени очи. И като се обърна към служителите на МТСП, добави: "Със сигурност ще мога да скоча само с вас, сама няма да успея. Вие сте най-добрите".

"Социалната система не е място за политически експерименти и ще бъде управлявана заедно с екипа ми по най-добрия начин, така че хората, които най-много се нуждаят от подкрепа, да я получават", увери Ефремова.

Като нов елемент в работата на МТСП тя ще въведе т.нар. включваща политика. И обясни. "Наскоро ми подариха книгата "Защо нациите се провалят". В резюмето пишеше, че когато няма включваща политика, която ангажира интереса на всички заинтересовани страни, нациите не могат да просперират", разказа Ефремова.