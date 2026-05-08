Кабинетът "Радев" взе властта:

"Летвата е висока": Наталия Ефремова пое социалното министерство със сълзи в очите

08 май 2026, 13:47 часа 621 прочитания 0 коментара
Снимка: МТСП
"Летвата е висока": Наталия Ефремова пое социалното министерство със сълзи в очите

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова пое официално поста от досегашния служебен министър Хасан Адемов. Церемонията се състоя във фоайето на Министерството на труда и социалната политика. Адемов предаде папка на Ефремова с девет задачи и предложения за продължаване и надграждане на социалните политики. Той отбеляза, че социалното министерство се е заело със задачата да помогне в борбата за честни, прозрачни и справедливи избори.

ОЩЕ: Коя е Наталия Ефремова - предложението на Румен Радев за социален министър?

"Втората задача, която си бяхме поставили, е с възможностите на европейската солидарност да подпомогнем най-уязвимите граждани", каза служебният министър.

"Успяхме да вдигнем високо летвата и се надявам, че г-жа Наталия Ефремова ще бъде скачач на висок скок, за да може да преодолее тази висока летва", коментира той. Според него очакванията на българските граждани са големи, но в социалната система нещата не винаги могат да се случат бързо.

"Няма по-голямо предизвикателство от това д-р Адемов да ми вдигне летвата и аз да се опитам да скоча", каза министър Ефремова с насълзени очи. И като се обърна към служителите на МТСП, добави: "Със сигурност ще мога да скоча само с вас, сама няма да успея. Вие сте най-добрите".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Социалните партньори похвалиха министър Хасан Адемов

"Социалната система не е място за политически експерименти и ще бъде управлявана заедно с екипа ми по най-добрия начин, така че хората, които най-много се нуждаят от подкрепа, да я получават", увери Ефремова.

Като нов елемент в работата на МТСП тя ще въведе т.нар. включваща политика. И обясни. "Наскоро ми подариха книгата "Защо нациите се провалят". В резюмето пишеше, че когато няма включваща политика, която ангажира интереса на всички заинтересовани страни, нациите не могат да просперират", разказа Ефремова.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Хасан Адемов Социално министерство кабинетът Радев Наталия Ефремова
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес