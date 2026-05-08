"Не можем да вземем хора от улицата": Радев за критиките към анонимните министри и лицата на ИТН

"Пламен Абровски не е член на ИТН от четири години, той е бил съветник на Явор Гечев в мандата му като земеделски министър. Сега той е член на "Прогресивна България". Г-жа Велислава Петрова никога не е била член на ИТН - нито партиен, нито гражданска квота. Не можем да вземем хора от улицата, които не разбират нищо от администрация и от държавно управление". Това каза новоизбраният премиер Румен Радев по повод критиките към част от редовните министри в кабинета, които са или изцяло непознати в публичното пространство, или са с биографии, свързани с партиен опит в "Има такъв народ".

"Усетих разочарованието към правосъдния министър на парламентарната трибуна, че той не е от "Правосъдие за всеки", да речем. Ами има и много други компетентни юристи и съм сигурен, че г-н Найденов скоро ще разкрие способностите си", каза още премиерът Радев по адрес на новоизбраният за правосъден министър Николай Найденов.

Разграждането на модела

По повод отхвърлената временна парлментарна комисия, която да разследва имуществото на лидера на ДПС Делян Пеевски и критиките към "Прогресивна България", че по този начин защитава санкционирания за мащабна корупция политически лидер, Радев отговори:

"Нека не смесваме функциите на парламента и на правителството. Временните комисии се избират да провеждат анкети и проучвания, но нямат разследващи функции. Да, можем да утрепем два месеца парламентарно време, в което ще се води битка между лобитата на Прокопиев и Пеевски, но това време ни е критично важно - от понеделник екстремно парламентът да започне работата по внесените вече законопроекти. Оправдано ли е да загубим времето на НС в крамоли, от които няма да произлязе нищо?", подчерта той.

Битката с цените

За първи път Радев изброи и конкретните механизми за овладяване на ценовия шок.

"Не съм казал намаляване на цените, а овладяване на тренда на растеж. Мерките ще касаят промени в закона за КЗК, НАП и КЗП, които са под прякото ръдоводство на Министерския съвет, за да можем с общи усилия да осветлим процесите на ценообразуване и да разкрием случаите на онези, които умишлено повишават цени. Ще предложим и увеличени санкции", обяви още Радев. По думите му тавани на цените няма да се налагат.

"Ще изсветлим цените, ще скъсим търговските вериги, ще помогнем да българските производители чрез кооперативи и пазари с цел подобрени условия. Ще защитим българския производител от практиките на извиване на ръце от практиките на големите вериги", даде заявка новият премиер.

Радев подчерта още, че първото заседание на новия кабинет ще е още днес.