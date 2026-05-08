Кабинетът "Радев" взе властта:

Събота за разходка или за филм у дома? Времето утре - 9 май 2026 г.

08 май 2026, 13:38 часа 623 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Събота за разходка или за филм у дома? Времето утре - 9 май 2026 г.

На 9 май 2025 г. минималните температури ще са между 10° и 15°, в София - около 12°. Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, възможно е и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19° и 24°, в София - около 19°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Климатични емоции. Месечна прогноза за времето за май 2026 г.

Гръмотевици в планините

Над планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. След обяд на места в масивите в западната половина от страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 7°.

Слаб дъжд по Черноморието

Над Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд – често значителна и ще превали слабо. По южното крайбрежие и ще прегърми. Ще духа умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 19°. Температурата на морската вода е 13°-14°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

Седмична прогноза за времето за 4-10 май 2026 г.    

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимки: iStock

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
прогноза за времето времето времето утре
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес