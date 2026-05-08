"Време е за реформи": Новият министър на екологията с амбициозна заявка

08 май 2026, 13:51 часа 545 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Непосредствено след клетвата в парламента и предаването на властта в Министерски съвет - новият министър на екологията Росица Карамфилова - Благова пое поста от служебния министър Юлиан Попов, като направи амбициозна заявка, че е време за реформи. Според нея става въпрос за такива, за които отдавна се говори и за които трябва воля и кураж. ""Надявам се, че в този кабинет ще съумяваме да си казваме истината, отколкото да я премълчаваме, защото какво по-силно от силния глас на знаещите и можещите хора, подчерта тя, предаде БТА.

"Влизаме в този кабинет с големи очаквания и с ясната отговорност за тежестта, която носим от големия изборен резултат", заяви още новият министър на околната среда и водите. 

Същевременно Карамфилова заяви, че ще продължи надграждането на постигнатото от Юлиан Попов и неговия екип. 

В добри ръце ли е МОСВ?

От своя страна досегашния служебен министър ѝ връчи символния ключ на ресорното министерство. Според него министерството остава в добри ръце.

Той пожела на новия ресорен министър да продължава да се бори за позицията на министерството, за бъде тя каквато то заслужава. Благодаря на целия екип за неуморната работа и обажданията посред нощ, каза още той. ОЩЕ: Кабинетът "Радев" е факт, само "Прогресивна България" го подкрепи (ВИДЕО)

МОСВ Юлиан Попов Росица Карамфилова кабинетът Радев
Деница Китанова
