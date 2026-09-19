"Господ си знае работата": Йотова със заплахи към Гюров и разкрития, че са ѝ предлагали да прави кална кампания срещу него

"Знаех, че кампанията ще се води по този начин много отдавна. От моя страна екипа ни ще води кампания, която е позитивна и ще бъде разговор с хората - затова съм непрекъснато сред тях. Това, че някой е решил да води кална кампания и тя е много лична и брутална, нека оставим този въпрос на анализаторите. Аз мога да споря с аргументи и доводи, но не мога да споря с лъжи. Няма да цитирам последната лъжа по мой адрес - тя остава за съвестта на хората, които го правят". Това обяви в интервю пред БНТ президентът и бъдещ кандидат за държавен глава Илияна Йотова дни преди началото на предизборната кампания за изборите на 25 октомври.

За първи път тя разкри, че "една част от екипа, който измисля тази кампания, преди много месеци дойде да ми предложи същата кампания да се организира срещу един от моите опоненти, който тогава все още беше служебен премиер", но тогава тя е отказала. Очевидно в твърдението си Йотова визира основния ѝ конкурент на изборите в лицето на Андрей Гюров.

Относно кандидата за вицепрезидент и бивш главен секретар на МВР Георги Кандев президентът обясни:

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"Аз не съм назначила г-н Кандев, до последно служебния кабинет го държа като временно изпълняващ именно с цел да не се стига до мой подпис. Не се оттеглям от добрите си оценки за работата им с Гюров тогава. Не искам да правя кампания от лични проблеми на Гюров сега. Когато беше изключително силна кампанията срещу него за висящото му дело в Люксембург, аз застанах на негова страна. Казват мъдрите хора, че нямало ненаказано добро, но аз мисля, че един ден господ си знае работата", каза още Йотова.

Трети мандат на Радев?

"Той се справя много добре като министър-председател и не му трябва трети мандат", отговори иронично Йотова на въпрос дали ще остане в сянката на премиерът Румен Радев и критиките, че ще продължат да говорят в един тон.

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Йотова отчете общите теми и точки на взаимодействие с изпълнителната власт и персонално в отношенията си с Радев, сред които взаимно уважение, общи решения относно завръщане на законите и държавността у нас, самостоятелна външна политика в ЕС, отношението към Северна Македония, решаването на социалните проблеми на хората.

"През 2020 г. хиляди хора си поискаха държавата обратно. Ние бяхме сред тях. Впоследствие обаче политиците, от които очаквахме да разбият този модел, направиха сглобката. Когато продадеш принципите си и надеждите на хората, това не се прощава. Казват, че Радев е бил конкуренция на управляващите през цялото време - питам аз защо имаше пет-седем избора за пет години? Радев ли е виновен за това, или партиите, които са в безпомощност, тръгнаха да атакуват Конституцията и да пипат с цел да ограничават правомощията на държавния глава", обясни още тя.

По думите на Йотова правителството се радва на много голямо доверие сред хората и тя го вижда.

"Знам, че моите опоненти ми се сърдят, че разписах този временен бюджет за 2026 г. и не им позволих да си започнат кампанията тогава. Аз съм доволна, че получих поздравления от бизнеса, компаниите и общините", каза президентът.

Кампанията - "Петричкият Ескобар" срещу "Петроханския лама"

На въпрос на БНТ дали предизборната кампания между двата основни инициативни комитета не се води по оста "Петрохан" срещу помилването на "Петричкия Ескобар" Огнян Атанасов, държавният глава коментира:

"Никога няма да сложа знак за равенство между тези две теми. Зад помилването стои спазването на закона до последната буква, лекарски заключения, денонощна работа на институции, които са дали тези предписания и т.н. За опонентите е важна не истината, а лепенето на етикети. ... Ако ми беше минало през ум след три години, че е можело да има опит за престъпление от този човек, смятате ли, че някой би помилвал този човек? Ние имахме данни към 2022 г. и сме работили с документите тогава", обясни тя отново за решението си да помилва наркобоса.

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Относно повторното включване на трагедията "Петрохан - Околчица" в обществения дебат Йотова коментира:

"Това е една от най-големите кървящи рани на нашето общество. Политиката се изтрива в момента, в който вижда какво се е случвало в "Петрохан". Как толкова време никой не забеляваше какво се случва там? Защо има политици по снимките с тези хора? Това са въпроси към други органи, които да дадат отговори. Аз като президент виждам, че са застреляни две деца. Как сме допуснали този паралелен свят да съществува пред очите ни?", каза още тя.