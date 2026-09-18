След разкритията за полетите на Пеевски: Външно извика посланика ни в ОАЕ обратно в София

Министърът на външните работи спешно извика посланика на Република България в Обединените арабски емирства. Съгласно установения ред, ръководителите на дипломатически мисии се освобождават от длъжност с указ на президента на Република България по предложение на Министерския съвет. Министерството на външните работи ще предприеме съответните действия за внасяне на въпроса за разглеждане от МС. Министърът на външните работи Велислава Петрова е разпоредила и проверка на дейността на Посолството на Република България в Обединените арабски емирства.

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Радев поиска отзоваването на посланика

По-рано днес премиерът Румен Радев обяви, че очаква от министъра на външните работи да подготви отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства по възможна най-бързия начин. Повод за искането му стана изнесената информация за полетите на Делян Пеевски. Ръководител на мисията ни в Обединените арабски емирства е Иван Йорданов, а искането за неговото отзоваване дойде след като вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че четири дружества основно са ангажирани с доставката на тези мантинели и те имат доста интересни връзки, водещи към политически фигури и към наш дипломатически представител.

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"Генерираните по този начин средства, включително чрез увеличаване на стойността на поръчките със значителната сума от над 150 млн. евро, се отклоняват и част от тях отиват в едно "дружество-касичка" без никаква дейност и то генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като стойността на тези полети е над 5 млн. евро", каза Демерджиев.

Данните отиват в прокуратурата

Цялата информация ще бъде предадена на прокуратурата, стана ясно още на брифинга. "Странно беше, че за нашите правоохранителни органи, тези теми бяха табу. Доказателственият обем е изключително голям. Днес той ще бъде представен на българската прокуратура", обяви Демерджиев.

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