Везенков срещу Реал за историята: Кога и къде да гледаме финала за Суперкупата на Евролигата

Александър Везенков и Олимпиакос се изправят срещу Реал Мадрид в историческия първи финал за Суперкупата на Евролигата. Само няколко месеца след като двата гранда се срещнаха в битка за европейската клубна титла, съдбата отново ги изправя един срещу друг, този път в Абу Даби. За българската звезда това е възможност да започне новия сезон с още един престижен трофей и да запише името си в историята на новосъздадената надпревара.

Везенков срещу Реал – нова битка за трофей

Финалът е своеобразно повторение на последния мач за титлата в Евролигата. През май Олимпиакос победи Реал Мадрид с 92:85 във финала в Атина и спечели европейската клубна корона. Сега двата отбора отново се срещат, но този път за първата Суперкупа на Евролигата.

Кога и къде е финалът на Суперкупата?

Олимпиакос – Реал Мадрид ще се играе днес, 19 септември, от 20:00 часа българско време в "Етихад Арена" в Абу Даби. Финалът може да бъде гледан пряко по MAX Sport 2 HD.

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Исторически мач за Везенков

Суперкупата е нов турнир и това е първото му издание, което означава, че никой баскетболист и нито един българин досега не е печелил трофея. Везенков обаче вече има най-голямото европейско отличие на клубно ниво – през май той стана шампион на Евролигата с Олимпиакос. Българинът е и MVP на Евролигата.

Как стигнаха до финала?

Олимпиакос трябваше да премине през драматичен полуфинал срещу Фенербахче, спечелен с 92:90. Везенков игра 22 минути и завърши със 7 точки, 3 борби и 1 асистенция, докато Еван Фурние бе най-резултатен за гръцкия тим с 19 точки. Реал Мадрид пък стигна до финала след още по-драматичен мач. Испанците изоставаха сериозно срещу домакина Дубай, но направиха обрат и спечелиха с 98:95 след продължение.

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