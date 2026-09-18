Проф. Христо Пимпирев: Обичам да ме командват жени – защо да не бъде жена президент?

Проф. Христо Пимпирев, основател на Българския антарктически институт, обясни защо се е включил като съпредседател на инициативния комитет в подкрепа на кандидатурата на Илияна Йотова за президент. „Защото аз съм нормален човек, българин, който може да има гражданска позиция. Който може да заяви свободно своя воля и да бъде в инициативен комитет“, заяви Пимпирев.

По думите му инициативните комитети са начин партиите да стоят зад кандидатурите, без самите те да застават пряко на преден план. „Зад тези комитети се крият партиите. По-рано партията излизаше и със своя кандидат за вицепрезидент. Сега са инициативни комитети и всички са се вторачили в състава на тези комитети“, каза той.

Пимпирев обясни, че познава съпруга на Илияна Йотова и оцени положително работата ѝ като вицепрезидент, като акцентира върху ролята ѝ по отношение на българските общности в чужбина. „В Созопол сме се срещали много пъти с нейния съпруг. Като вицепрезидент също имаше сериозна роля и то главно със защита на нашите общности в чужбина, защото ние сме вече само 6 милиона, но има поне 2 милиона българи в чужбина, които трябва да ги приобщим. Те трябва, техните деца да научат езика, да се върнат. Да направим така, че да се върнат“, заяви той. „Така че нейната роля като вицепрезидент тя изпълни блестящо“, добави Пимпирев.

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Той коментира и кандидата за вицепрезидент Кирил Вълчев, с когото е бил три пъти в Антарктида. „А освен това нейният кандидат за вицепрезидент, Кирил Вълчев, аз с него съм бил три пъти в Антарктида. Жених го даже там. Но го познавам много добре“, разказа Пимпирев.

По думите му Вълчев е показал, че може да се справя с трудните условия по време на експедиция. „Знам, че той може да прекара медения си месец в една каюта със своята съпруга, току-що оженил се, в една каюта с легла на два етажа. И може да мине през пролива на Дрейк“, каза Пимпирев. Той определи Вълчев като „изключително ерудиран“ и посочи, че е завършил с отличие Юридическия факултет на Софийския университет.

Пимпирев коментира и предизборната кампания, като заяви, че според него кандидатите трябва да участват в дебати. „Нека да излязат с това, което могат. Нека да отидат на диспут. Но диспутите нека бъдат, когато има балотаж. Ако има балотаж, разбира се“, каза той.

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В тази връзка Пимпирев предложи дебат между кандидатите за вицепрезидент Георги Кандев и Кирил Вълчев. „Да излезе Кандев срещу Кирил Вълчев на дебат. Един полицай срещу отличник на випуска на Юридическия факултет. Защо не? Ето, предлагам ви“, заяви той.

Проф. Пимпирев защити и ролята на инициативните комитети в изборите. „Това са хора, които излизат със своите лица, със своите виждания и със свободната си воля да отидат където искат. То затова сме демокрация. Затова има и свобода“, каза той.

Пимпирев заяви още, че няма нищо против жените да заемат водещи позиции. „Аз обичам да работя много с жени. Да ме командват жени, защо да не бъде жена президент“, каза той. По думите му повече от половината участници в антарктическата експедиция са жени. Разговорът премина и към предстоящата антарктическа експедиция. Пимпирев съобщи, че подготовката вече е започнала, а корабът трябва да отплава на 3 ноември. „Даже днес имахме много дълга среща с Военноморското училище. Корабът тръгва на 3 ноември“, каза той.

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Пимпирев подчерта значението на българския научноизследователски кораб за полярните изследвания. „Нашият кораб, нашият флагман на полярните изследвания и на полярните изследвания в Европа, това никой не може да ни го отнеме. Никакви инициативни комитети“, заяви той. „Това е един от малкото кораби, които тръгват и стигат до най-трудните за плаване води в света. И това е от наша страна – наши капитани, наши боцмани, наши моряци“, добави Пимпирев.

Той посочи, че на кораба работят учени от различни държави. „Това доказва, че сме морска нация. Не си строим къщите с гръб към морето, защото ни е страх, както досега. И не разнасяме контейнери по моретата, а правим научни изследвания с учени от цял свят“, каза той.