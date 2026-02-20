Първи удар за кабинета "Гюров": Вицепремиерът за честни избори Стоил Цицелков подаде оставка

Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка. След тежкъ разговор със служебния премиер Андрей Гюров, той заяви, че депозира оставката си пред него и президента Илияна Йотова. "От 2 дни срещу мен тече масирана атака. Тя не е лична, аз съм удобна мишена. Тази атака е срещу кабинета "Гюров" и неговата основна мисия - стабилизиране на обстановката в страната и честни избори", каза Цицелков на брифинг в Министерския ствет.

"Разговарях с премиера Гюров, не беше лесен разговорът. В такава ситуация няма лесни решения. Получих огромна подкрепа от екипа. Търсим правилния начин да защитим каузата на честните избори. Изглежда, че в този момент моята личност носи по-скоро негативи. Затова ще депозирам моята оставка пред премиера и президента”, каза той.

Цицелков обясни, че това е атака от кръгове, които знаят, че изборите ще бъдат проведени по правилата. "За тях това няма значение. Това е последен бой за запазване на влияние на хора, които най-вероятно няма да влязат в следващия парламент", заяви още той и добави, че няма да позволи този тип политика да дърпа надолу работата на кабинета.

Според него се вадят приключени административни въпроси от преди повече от 10 години и се задействат проверки, а целта била политическа. "Нямам обвинения, нямам присъди, нямам действащи ограничения", категоричен бе той. И подчерта, че ще търси правата си по съдебен ред срещу незаконното разпространяване на лични данни и злоупотреба с власт.

"Моето свидетелство за съдимост е чисто, както и моята съвест", каза вицепремиерът.