18 септември 2025, 07:15 часа 360 прочитания 0 коментара
"Ходи пеша, бе": ПП блокираха входовете към служебния паркинг на Народно събрание (СНИМКИ)

Депутатите от "Продължаваме промяната" блокираха входовете към служебния паркинг на Народно събрание. Инициативата им е в знак на протест срещу задържането на кмета на Варна Благомир Коцев. "Това са входовете, през които, без да слизат от колите на НСО, Борисов и Пеевски се озовават в пленарна зала. Е, днес няма да могат. Ще трябва да ходят пеша. Както бе казала една тяхна депутатка "Ходи пеша, бе!", написа в профила си във Facebook народният представител Лена Бориславова.

ОЩЕ: Заради страх от сплашване и обида "послушни бухалки": Съдиите, задържали Коцев, си направиха отвод

"Това неудобство едва ли може да се сравни с разрушения живот, денонощното хапане от дървеници над 2 месеца в ареста и без да могат да бъдат със семействата си, което се случва на зам.-кмета на София Никола Барбутов и кмета на Варна Благо Коцев", зави още Бориславова.

"Днес Пеевски и Борисов ще трябва да ходят пеша, защото протестът за Благо и Никола Барбутов не им разрешава да влязат през задния вход с цялата им охрана. Време е да ходят сред хората", коментира бившият съпредседател на ПП Кирил Петков.

Заседание по мярката на Коцев днес няма да има, тъй като съдебният състав, който трябваше да гледа изменението ѝ от "задържане под стража" в по-лека, си направи отвод.

На 12 септември СГС остави в ареста кмета на Варна.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
