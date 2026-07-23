Бившето острие на ГЕРБ Десислава Трифонова е назначена в кабинета "Радев" и по-конкретно като съветник на вицепремиера Александър Пулев, съобщи Клуб Z. Стана ясно, че Трифонова ще съветва Пулев за сертифицирането на големи инвестиционни проекти. Освен, че беше народен представител от партията на Бойко Борисов в 47-ото, 48-ото и 49-ото Народно събрание, Трифонова оглавяваше и Българската агенция за инвестиции, с което от властта обясняват назначението й пред Клуб Z.

Припомняме, че тя оглави Българската агенция за инвестиции за шест месеца, след което беше отстранена от Кирил Петков, който тогава заемаше поста министър на икономиката.

Впоследствие тя стана народен представител от ГЕРБ и като депутат Трифонова беше един от най-активните критици на Кирил Петков вече като премиер и остро се противопоставяше срещу споразумението на кабинета "Петков" с Gemcorp. ОЩЕ: ГЕРБ: Кабинетът "Петков" е дал цялата ни енергетика на концесия на офшорка (ВИДЕО)

Какво се случва с надеждата за реална промяна?

Бившият лидер на "Продължаваме промяната" Кирил Петков е сред първите реагирали на назначението. Той не пропусна да коментира новината за новата й позиция в социалната мрежа.

"Този избор от "Прогресивна България" може да се обясни единствено с огромни зависимости. Всякаква надежда за реална промяна може да бъде забравена!", написа Петков във "Фейсбук". ОЩЕ: Уволнената директорка на БАИ се връща на работа в земеделското министерство