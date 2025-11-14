Любопитно:

И котараци замесиха в историята на Борисов с гаража и Цветан Василев: ДБ сезират прокуратурата

"Подготвяме сигнал до прокуратурата. Ще приложим разследването на "Бивол" и ще поискаме прокуратурата да установи кои са присъствали на тази среща с гаража и таваните, бил ли е ятак Борисов", обяви лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента след като Бойко Борисов каза, че се е шегувал за яташката история с Цветан Василев, която разказа вчера. Припомняме, че вчера лидерът на ГЕРБ каза, че бившият шеф на КТБ, който сега е се укрива от правосъдие в Белград, се криел в дома му, като влизал в гаража и ходил чак до таваните. 

"След като чухме, че Бойко Борисов даде заден за разказа с гаража, таваните и ятаците, отворихме сайта на "Бивол". Едно разследване от 2016 г., където е показана схемата, по която е придобит "Булгартабак". Въпросът, на който да отговори г-н Борисов е дали е възможно Цветан Василев да му е показал тази схема и да са водили разговори за дяловете на отделни личности в Булгартабак. Кои са тези личности? Има разследване на "Бивол". Там има и писмо до американското посолство, което е изтекло преди 9 години и се коментират всичките тези въпроси", каза Мирчев. 

Намеси и котараци

Според него, когато бивш премиер излезе с подобни твърдения, обществото трябва да научи цялата истина.

"Ако тя е свързана с корупция и разграбване на български държавни активи и то от офошрки, свързани с котараци, включително с бивш премиер, трябва да бъде установена истината", смята още Мирчев. ОЩЕ: Мирчев иска разплитане на яташката история на Борисов с Цветан Василев

Деница Китанова
