Мирчев иска разплитане на яташката история на Борисов с Цветан Василев

Лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев иска разплитане на яташката история между Бойко Борисов и Цветан Василев, стана ясно от изявлението му пред медиите в парламента след като лидерът на ГЕРБ каза, че бившият шеф на КТБ се криел в гаража му в Банкя та чак до тавана, когато Певески го гонил преди години. "Дойде Бойко Борисов пред вас и каза, че играл ролята на ятак на Цветан Василев. Не последваха въпроси, тъй като всички бяха шокирани, обаче искаме да ви помогнем малко, за да се разплелете тази работа", каза Мирчев.

Разказът на "Да, България" по темата: Част 1

"Когато български народен представител, тогава бивш премиер, е ятак на шеф на голяма банка, си задаваме няколко въпроса. Как г-н Василев е стигнал до къщата на Борисов и неговия гараж, защо Певески го е гонил с неговите бухалки тогава и неговите бухалки сега. Какво е искал г-н Цветан Василев от г-н Борисов", коментира още лидерът на "Да, България". ОЩЕ: През гаража - та чак до тавана: Борисов криел Цветан Василев от Пеевски в дома си (ВИДЕО)

Мирчев се чуди дали е възможно Цветан Василев да е казал на Борисов и да е насочил всичко в посока, че лидерът на ГЕРБ има едни конкретни активи, които ако Пеевски фалира КТБ, както е планирано, те могат да бъдат загубени.

"Дали сред тези активи е бил "Булгартабак". Дали това е свързано с една тайна тетрадка на Цветан Василев, в която са описани активи на Борисов в офшорки които са свързани с Цветан Василев. Големият въпрос към Борисов е какво е казал на Цветан Василев, когато Цветан Василев му е казал: "Г-н Борисов, тези активи заминават, ако замине и банката". Ако Борисов е реагирал мъжки, като истински бивш премиер, като силен мъж в държавата, той не може да си позволи тези активи да бъдат загубени, но ако е казал: "А, не знам оправяйте се", защото Пеевски още тогава е успял да го натисне - отново г-н Борисов дължи отговор. Сега ние ще очакваме Борисов да ги даде, ако не - утре с моя съпредседател г-н Божанов заставаме пред вас със следваща част на този разказ", каза още Мирчев. ОЩЕ: Бивш собственик на БТК съди България за 125 млн. евро

ГЕРБ да си изпълнят обещанието за Антон Славчев

От "Да, България" призоваха ГЕРБ да изпълнят обещанието, че ще подкрепят оставката на Антон Славчев от антикорупционната комисия.

"Антон Славчев е бухалка на Пеевски, изпълнява команди на Пеевски, мачка опозиция, мачка кметове, злоупотребява с всички процесуални закони. ГЕРБ се крият от това нещо. Тук въпросът е дали Борисов контролира групата си, дали групата ще се подпише след като той се подписа пред камерите или това е било театрално действие, което да го измъкне от отговорността за КПК", заяви другият лидер на "Да, България" Бождиар Божанов. ОЩЕ: Полина Паунова за гонката Пеевски - Василев у Борисов: Как това виси във въздуха?