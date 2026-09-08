Ицо Хазарта ще съобщи "нещо важно" в 9 ч. на 9 септември

"Имам да ви съобщя нещо важно. За някои от вас може би ще е неочаквано, за други - не толкова. Вече две години съм евродепутат благодарение на вас и съм изключително признателен за подкрепата ви. Утре точно в 9:00 ч. бъдете тук, на тази страница". Това написа Христо Петров (Ицо Хазарта) на 8 септември във Facebook профила си, заявявайки, че ще обяви важна новина.

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Потребителите в социалната мрежа изразяват различни предположения, като повечето от тях са за кандидат-президент.

Кариерата на Ицо Хазарта в политиката

Ицо Хазарта е член на групата на "Обнови Европа" (Renew Europe) в Европейския парламент, след като беше избран за евродепутат от "Продължаваме промяната". Той е заместник-председател на Комисията по култура и образование в ЕП, член е на Комисията по заетост и социални въпроси и е част от Делегацията в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония. Мандатът му в Европарламента е от 2024 до 2029 г.

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Преди това, на парламентарните избори през ноември 2021 година, основателят на група "Ъпсурт" бе избран за народен представител в 47-ото Народно събрание от листата на коалиция "Продължаваме промяната".

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