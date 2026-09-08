Кабинетът "Радев":

"Това е краят на краят": Бонев за решението на ГЕРБ да не участва в президентските избори

08 септември 2026, 13:59 часа 856 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Това е краят на краят": Бонев за решението на ГЕРБ да не участва в президентските избори

Решението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да не издига кандидати за президент и вицепрезидент е "краят на края на ГЕРБ". "И това е добре за България. А битката за изборите след 2 месеца стана още по-безинтересна". Това написа лидерът на "Спаси София" Борис Бонев в профила си във Facebook, който коментира решението на партията да не издига свои кандидати за президент и вицепрезидент. ОЩЕ: ГЕРБ няма да участва в президентските избори

Припомняме, че по-рано от ГЕРБ съобщиха, че няма да влизат със собствена кандидатура в битката за "Дондуков" 2.

Днес се очаква да бъде обявено и създаването на инициативния комитет, който ще издигне Илияна Йотова за президент и Кирил Вълчев за вицепрезидент.

В битката за "Дондуков" 2 влизат и Андрей Гюров заедно с Георги Кандев. Лидерът на МЕЧ Радостин Василев също е кандидат за държавен глава, а негов партньор е Красимир Манов.

Кандидатури за президент обявиха още лидерът на "Българска социалдемокрация - Евролевица" Александър Томов и бившият служебен земеделски министър Иван Христанов.

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Бойко Борисов ГЕРБ Президентски избори Борис Бонев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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