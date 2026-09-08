След решението на ГЕРБ да не издига кандидат-президент: Първи думи от Теменужка Петкова

След като днес от пресцентъра на ГЕРБ разпространиха съобщение, че партията няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври 2026 г., бившият финансов министър и депутат от ГЕРБ Теменужка Петкова бе попитана по време на брифинг да коментира решението. "Днес Изпълнителната комисия на ГЕРБ взе своето решение. ГЕРБ няма да издига кандидатура за президентските избори. Няма да подкрепим никого. Когато някой поиска подкрепа, той трябва да я поиска официално", бяха точните думи на Петкова.

Припомняме, че през уикенда Борисов вече обяви, че в ГЕРБ има разногласия по въпроса дали формацията трябва да участва със собствен кандидат в президентския вот. Самият той бе против подобен ход, но в партията се обсъждат различни варианти и имена.

Реакция от Радев

"Аз не искам да се бъркам в кухнята на ГЕРБ. Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко - за местната власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха". Това обяви премиерът Румен Радев по повод отказа на партията на Бойко Борисов да издигне кандидат за президент на изборите на 25 октомври.

Междувременно днес се очаква да бъде обявено и създаването на инициативния комитет, който ще издигне Илияна Йотова за президент и Кирил Вълчев за вицепрезидент. ОЩЕ: ГЕРБ няма да участва в президентските избори