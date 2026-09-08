Радев: ГЕРБ имаше кандидати за всичко - явно времената се смениха

"Аз не искам да се бъркам в кухнята на ГЕРБ. Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко - за местната власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха". Това обяви премиерът Румен Радев по повод отказа на партията на Бойко Борисов да издигне кандидат за президент на изборите на 25 октомври.

Министър-председателят подчерта още, че "слуховете за министри, които напускат кабинета, са лъжа" и че "медиите трябва да разпространяват факти, а не манипулации". Цитатът е по повод спекулациите в публичното пространство, че поне четирима министри - Катя Ивкова, Георги Вълчев, Иван Василев и Гълъб Донев - са с "жълти картони" и евентуално предстоят персонални промени в състава.

Иначе Радев говори по време на откриването на нов завод за производство на физиологични разтвори край пловдивското село Царацово. Официална първа копка направи самият премиер.

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"За нас най-важно е инвеститорите да са български и на това място ще има завод за медицина и здравеопазване", заяви той. По думите на Радев в предприятието ще работят млади хора, завършили в чужбина, които са се върнали в родината си и са готови да приложат знанията си тук.

"Без физиологични разтвори болниците не могат да функционират. Към момента те идват от чужбина и най-вече от Испания", каза здравният министър Катя Ивкова. По думите й на фона на кризата с горивата е много сложно да се разчита на доставки от други държави. "Физиологичните разтвори са жизненонеобходими, а има отлив на нашия пазар", допълни Ивкова.

По-рано днес Радев откри китайски завод за батерии край Радиново, а последната му спирка ще е на Околовръстното на Пловдив.

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Вотът на 25 октомври

Припомняме, че по-рано днес стана ясно, че Изпълнителната комисия на ГЕРБ е решила партията да не издига кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври 2026 г. Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни и от председателя на партията Бойко Борисов, подчертаха още от партията.