Студенти направиха първи стъпки в реалния бизнес с академиите на Kaufland

Тазгодишното издание обедини две академии в изцяло летен формат и даде на участниците практически опит в Централния офис на компанията

Kaufland България закри успешно тазгодишните издания на своите бизнес академии, проведени в обновен, по-интензивен летен формат и в реална бизнес среда. В програмата се включиха студенти от различни университети, които преминаха през специализирани обучения и натрупаха практически опит в ключови отдели на компанията. След края, част от участниците продължават професионалния си път в Kaufland, а близо 30% от всички преминали през академиите до момента са останали да работят в компанията.

Тазгодишното издание обедини Бизнес академията Kaufland – УНСС, която се провежда за четвърта поредна година, и Kaufland Business Academy, отворена и за студенти от други университети. Обучението се реализира през юни, юли и август в Централния офис на Kaufland България, като участниците преминаха през шест тематични модула, общо 12 лекции и 320 часа стаж в релевантен за тяхната специалност отдел.

Практическата част на академиите даде възможност на студентите да работят по казуси в различни направления на компанията, сред които човешки ресурси, маркетинг, финанси, корпоративни комуникации, управление на взаимоотношенията с клиенти и други. С подкрепата на опитни ментори, участниците разработиха идеи по актуални за бизнеса теми като устойчивост и зелени кариери, иновации за по-удовлетворяващо пазаруване, комуникация при внедряване на нови услуги във филиалите и комуникационна стратегия за следващото издание на Kaufland Business Academy. Така те имаха възможност да приложат знанията си в реална среда и да видят отблизо как работят процесите в една от най-големите компании в страната.

„Бизнес академиите ни дават възможност да срещнем младите хора с реалната бизнес среда и да им покажем как знанията от университета могат да се превърнат в практически умения. В същото време това е ценен процес и за нас като компания, защото чрез участниците виждаме какво вълнува новото поколение професионалисти, какви са очакванията им към работната среда и кои теми ги мотивират. Особено ценно е, че част от студентите продължават професионалния си път в Kaufland, защото това показва, че програмата създава реална връзка между образованието и бизнеса“, коментира Йоана Кондова, ръководител “Подбор и работодателска марка” от Kaufland България.

Освен възможност за практически опит в реална бизнес среда, летните академии дават на студентите и допълнителна подкрепа в периода между учебните семестри. При успешно завършване на програмата участниците получават удостоверение за стаж, сертификат за премината академия и стипендия в размер на 1300 евро нето. Така форматът дава възможност на младите хора да използват летните месеци за развитие и първи стъпки в кариерата.

Повече информация за всички програми за старт в кариерата в Kaufland България, включително стажантски, практикантски, трейни и академични формати, е достъпна на кариерния сайт на компанията.