Kaufland отбелязва 20 години във Варна с над 70 млн. евро инвестиции в града

Първият обект на веригата в морската столица е хипермаркетът във „Възраждане“

С изненади за клиентите на хипермаркета си във Варна „Възраждане“ Kaufland отбелязва 20 години присъствие в морската столица. Магазинът е част от историята на веригата в града вече две десетилетия, като само в него до момента са издадени над 13,2 млн. касови бележки. Днес в него работят 91 служители, като някои от тях са част от екипа още от откриването на магазина.

През годините Kaufland инвестира значително в развитието и модернизацията на хипермаркета във Варна „Възраждане“. Общата инвестиция в обекта до момента възлиза на 10,31 млн. евро, като само през 2017 г. компанията влага близо 4 млн. евро в неговото преустройство.

Магазинът притежава и международния EDGE сертификат за устойчиво строителство от 2024 г., който удостоверява прилагането на високи стандарти за ефективно използване на енергия, вода и вложени строителни материали.

Към момента Kaufland има пет хипермаркета във Варна – „Възраждане“, „Трошево“, „Владислав Варненчик“, „Бриз“ и „Одесос“. В тях работят общо 486 служители, а общите инвестиции на компанията в града достигат 70,49 млн. евро.

От откриването на магазините си във Варна до момента веригата е изплатила над 65 млн. евро за възнаграждения и социални осигуровки. Така приносът ѝ към местната икономика се измерва не само в инвестиции, но и в устойчива заетост.

По повод годишнината Kaufland е подготвил специални изненади за клиентите, които посетят хипермаркета във Варна „Възраждане“ на 8 септември.