Цветанов за решението на Борисов: Това не е стратегия, а отстъпление

Решението на ГЕРБ да не издига и да не подкрепя кандидат за президент е отстъпление, а не политическа стратегия. Това заяви във Facebook бившият председател на партията Цветан Цветанов. Той определи решението като "още по-тревожно" и заяви, че отказът от участие в президентските избори е признак за проблем в партията.

"ГЕРБ се отказва от президентската битка. Това не е стратегия. Това е отстъпление", написа Цветанов. Той припомни началото на политическия проект и ролята си като първия избран председател на ГЕРБ. "Помня емоцията! Помня ентусиазма! Помня как се готвехме за всеки избор и как вярвахме, че можем да променим България!", посочи Цветанов.

По думите му след победата на ГЕРБ през 2009 г. партията е възприела подкрепата на над един милион българи като "огромна отговорност". Цветанов отбеляза и ролята на партийните членове в изборните комисии, които според него са защитавали честността на изборния процес. Още: Гюров и Йотова нямат конфликт, а по-скоро синхрон. ДПС са фактор за изборите: Анализ на Цветанка Андреева (ВИДЕО)

Бившият председател на ГЕРБ заяви, че е удовлетворен от това, че все повече членове и симпатизанти на партията изразяват собствени позиции, включително когато те се разминават с мнението на лидера. "Това е нормално за една демократична партия", написа той.

Цветанов отправи критики към начина, по който според него в ГЕРБ се отнасят към хората, които изразяват различно мнение. Той посочи като примери Делян Добрев, Живко Тодоров и Димитър Николов.

"Само защото са си позволили да изразят различно мнение за президентския вот. Следват етикетите. Следват клакьорите. Следва обявяването на поредния "враг". Докога?", попита Цветанов. Според него една партия не се унищожава единствено от загубени избори, а когато членовете й престанат да имат право на собствено мнение.

"Когато преди години предупреждавах какво ще се случи с ГЕРБ, вместо разговор получавахме атаки от конформисти, които се надпреварваха да се харесат на Борисов и превръщаха създателите на партията във "врагове"", твърди той. Още: Победата за нас е задача №1: Василена Киара с разказ за инициативния комитет на Гюров-Кандев отвътре (ВИДЕО)

Цветанов определи като особено тревожно решението ГЕРБ да не издигне или подкрепи кандидат за президент. "Ако една партия, която на избори е получавала доверието на над един милион българи, се страхува да участва в президентска битка, това вече е диагноза", заяви той. По думите му страхът от загуба не може да бъде политическа стратегия, а неучастието в изборите представлява поражение.

"То демотивира хората по места. Отблъсква активните членове. Убива енергията. А най-страшното е, че превръща партия с огромна обществена подкрепа в организация, която постепенно остава само за тесен кръг около ръководството", написа Цветанов.

Той призова за отговорност, анализ и промяна в ГЕРБ. Според него хората, които са довели партията до сегашното й състояние, трябва да имат смелостта да се оттеглят, ако не могат да извършат необходимата промяна.

"Пиша тези редове с болка!", заяви Цветанов и обясни, че е получил множество обаждания от свои приятели и хора, с които е работил при създаването и развитието на ГЕРБ. Още: Кандев: ГЕРБ правилно реши да не издига кандидат-президент

В края на публикацията си той заяви, че остава с тези хора и призова за връщане на "емоцията", желанието за работа и политиката "при хората". Цветанов свърза това и с предстоящите местни избори през есента на 2027 г., като посочи формациите "Републиканци за България" и "Заедно за силна община". "Защото общината не е партийна централа! Общината са хората! И за тях си струва отново да работим!", завърши Цветанов.