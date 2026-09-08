Кабинетът "Радев":

ЦИК: Подготовката за президентския вот върви по план, вече всички РИК работят

08 септември 2026, 14:47 часа 723 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
ЦИК: Подготовката за президентския вот върви по план, вече всички РИК работят

Подготовката за предстоящите президентски избори върви по план според хронограмата на изборите. Това заяви говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова-Цветкова по време на брифинг на ЦИК във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври 2026 г. Още: Горещ ден в ЦИК: Партиите на финалната права за регистрация, излизат първите инициативни комитети

През изминалата седмица ЦИК назначи всички районни избирателни комисии в страната, като от 5 септември те вече са в работен режим, допълни Балова-Цветкова. ЦИК прие още правилата за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент. С решението се определят правилата за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент, кандидатските листи, правилата при регистрация, необходимите документи и срокът за регистрация, както и регистрите и удостоверенията, обясни говорителят на ЦИК. Още: Има ключ към сърцето на българина. И само единият кандидат-президент е разбрал какъв

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ЦИК гласуване РИК президентски избори 2026
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес