Франция, Великобритания и още 10 държави забраняват търговията с израелските селища в окупирана Палестина (ВИДЕО)

Цели 12 държави обявиха на 8 септември планове за въвеждане на национални ограничения върху търговията със стоки от израелските селища в окупирания Западен бряг (палестинската територия на запад от река Йордан), с което отвориха нов фронт на икономически натиск. Усилията за приемане на тази мярка на ниво ЕС затънаха, но Канада, Дания, Финландия, Франция, Исландия, Ирландия, Норвегия, Полша, Португалия, Испания, Швеция и Обединеното кралство заявиха, че ще въведат национални мерки, ще подкрепят европейските ограничения или активно ще обмислят по-нататъшни действия в рамките на своите вътрешни процедури.

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Инициативата е насочена към селища, които страните определят като незаконни съгласно международното право, и идва на фона на нарастващата загриженост относно разширяването на тези селищата и нападенията срещу палестински общности.

Национални действия след застой в ЕС

Франция заяви, че ще започне да забранява продукти от израелските селища. Външният министър Жан-Ноел Баро представи тази стъпка като част от координирана инициатива, в която участват още 11 държави. „Франция ще прекрати търговията си с израелските селища в Палестина заедно с още 11 държави, които също са поели подобни ангажименти“, написа Баро в X.

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Подробностите относно френската мярка все още не са окончателно уточнени и не е определена дата за нейното прилагане. Френски дипломатически източник заяви, че правителствата са предпочели да действат на национално ниво, след като не са успели да осигурят достатъчна подкрепа за колективни действия на ниво ЕС. „Предвид ситуацията на място, не можем да чакаме, затова вземаме това национално решение“, казва той, цитиран от турската медия Clash Report.

Германия се противопостави на ограничението в рамките на целия ЕС, позовавайки се на специалните си отношения с Израел.

Италия определи подобна стъпка като политическо решение, изискващо единодушие, докато Унгария, Чехия и Австрия също се противопоставиха на мярката на ниво ЕС.

Разширяването на израелските селища засилва натиска

В изявлението на 12-те държави новите мерки бяха свързани с това, което подписалите го описват като безпрецедентно насилие от страна на заселниците и ускоряващо се разширяване на селищата. Особено безпокойство предизвика проектът „Е1“, който правителствата определиха като недопустим и заплашващ жизнеспособността на бъдеща палестинска държава.

В изявлението се призовава Израел незабавно да спре разширяването на селищата, да потърси отговорност от насилствените заселници и да разследва твърденията, свързани с израелските сили.

Страните също така заявиха, че „категорично се противопоставят на всяко действие, водещо до анексиране на палестински земи или принудително изселване“.

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Великобритания планира по-широки санкции

Великобритания подготвя забрана за внос на стоки, произведени в израелските селища, като част от по-широк пакет от мерки, насочени срещу икономическата дейност, свързана с разширяването на селищата.

UK Foreign Secretary Ed Miliband:



Today, France and Canada are announcing, alongside Britain, that they will also ban the import of goods from illegal settlements.



Joining the Netherlands, Ireland, Belgium, Spain and Norway, which have either banned goods or are in the process… pic.twitter.com/CEs3EhcDS6 — Clash Report (@clashreport) September 8, 2026

Външният министър Ед Милибанд заяви, че правителството ще предприеме действия и срещу компании и физически лица, предоставящи услуги в областта на строителството, инфраструктурата, финансирането и недвижимите имоти, свързани със селищата. Той каза пред парламента, че мерките ще бъдат насочени към селищата, а не към търговията с Израел като цяло.

Очаква се мерките на Обединеното кралство да бъдат въведени в рамките на шест до девет месеца.

Милибанд също така заяви, че Великобритания ще отхвърля заявления за лицензии за износ на оръжие и други стоки, когато тези стоки допринасят съществено за окупацията, и описа мярката като „двойна преграда“ за такъв износ.

САЩ и Израел отвръщат

Инициативата срещна съпротива както от страна на САЩ, така и от страна на Израел.

Американският посланик в страната Майк Хъкаби описа мерките като ирационални и дискриминационни спрямо еврейския народ и предупреди, че Вашингтон ще отговори. Той твърди, че има повече нападения от палестинци срещу израелци, отколкото обратното.

U.S. Ambassador to Israel Mike Huckabee:



You know, there are still more Palestinian attacks on Israelis than there are Israelis on Palestinians. pic.twitter.com/XGhO2qTYkj — Clash Report (@clashreport) September 8, 2026

Израелският министър на финансите Безалел Смотрич призова за експулсирането на британския посланик, докато президентът Исаак Херцог обвини Обединеното кралство в намеса в изборите.

Правителствата, подкрепящи ограниченията, твърдят, че мерките са насочени конкретно към селищата и свързаната с тях икономическа дейност, а не към Израел като цяло. Франция също заяви, че действията ѝ не трябва да се разглеждат като бойкот срещу Израел.

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