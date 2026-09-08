Спорт:

Кандев: ГЕРБ правилно реши да не издига кандидат-президент

08 септември 2026, 16:23 часа 965 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Кандев: ГЕРБ правилно реши да не издига кандидат-президент

ГЕРБ е взела правилно решение да не издига свой кандидат за президент, тъй като това би довело до разцепване на десния вот. Това заяви във вторник кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев, който е в тандем с Андрей Гюров. Двамата са издигнати от инициативен комитет и получиха подкрепата на ПП-ДБ.

"Издигане на техен кандидат би разцепило десния вот, затова мисля, че е правилно решение да не номинират кандидат-президент на ГЕРБ. Изпълнителната комисия на ГЕРБ е взела това решение, което може би е продиктувано от задълбочен и правилен анализ, който са направили по партийните структури", коментира Кандев пред БНР.

По думите му той и Андрей Гюров търсят подкрепа от всички граждани, които искат "единна, достойна и модерна България". Още: Бивш вътрешен министър на ГЕРБ помага за кампанията на Гюров и Кандев

"Ще водим разговори с всички хора, които искат да подкрепят нашия проект за единна, достойна и модерна България. В това число и с избиратели на партия ГЕРБ. Явяваме се с Инициативен комитет като граждани и с широка подкрепа от гражданското общество", каза Кандев.

Той подчерта, че членовете на политическите партии също са граждани и имат право на собствено мнение.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Затова ние залагаме на всички свободни хора, които искат промяна и баланс", добави кандидатът за вицепрезидент.

Инициативният комитет, който издига Гюров и Кандев, ще бъде учреден на 10 септември.

Бившият главен секретар на МВР заяви, че близо 30 години е служил на закона, поради което определя политиката в сферата на сигурността и вътрешния ред като изключително важна за всяка държава. Още: "Когато печели, печели само той. Когато губи - губи целият народ": Гюров за Радев и разкрития защо Кандев си тръгна от МВР

"Сега, като вицепрезидент на г-н Гюров, ще бъда отново равноотдалечен от всички партии и ще мога да продължа да служа на родината. Мисля, че така би преценил всеки честен служител на МВР", каза Кандев.

Той обясни и причините за напускането си на МВР. По думите му свободата му на действие, която е имал по време на служебното правителство на Андрей Гюров, впоследствие е била ограничена.

Кандев отрече да е имал конфликт с тогавашния вътрешен министър Иван Демерджиев.

"Да, имах и лични проекти, които трябваше да свърша - предимно семейни и лични. Не смятам, че съм излъгал някого", посочи той.

Според Кандев в МВР вече е "отмрял ентусиазмът", който е съществувал по време на служебното правителство, когато той е бил главен секретар.

"МВР трябва да бъде институция, която доставя на гражданите качествена услуга - сигурност и безопасност. В момента политиката на МВР за тестовете на шофьорите за алкохол и наркотици е политика, която трябва да бъде променена", заяви още той.

Кандев съобщи и че в съда са подадени документи за завеждане на дело срещу бизнесмен с прякор "Картофа". Той каза, че очаква отговор от съда и отново отрече отправяните срещу него твърдения.

"Не съм получавал облага, не съм го рекетирал и не съм искал подкуп", заяви Кандев.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ГЕРБ президентски избори 2026 Георги Кандев
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес