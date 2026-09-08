Кандев: ГЕРБ правилно реши да не издига кандидат-президент

ГЕРБ е взела правилно решение да не издига свой кандидат за президент, тъй като това би довело до разцепване на десния вот. Това заяви във вторник кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев, който е в тандем с Андрей Гюров. Двамата са издигнати от инициативен комитет и получиха подкрепата на ПП-ДБ.

"Издигане на техен кандидат би разцепило десния вот, затова мисля, че е правилно решение да не номинират кандидат-президент на ГЕРБ. Изпълнителната комисия на ГЕРБ е взела това решение, което може би е продиктувано от задълбочен и правилен анализ, който са направили по партийните структури", коментира Кандев пред БНР.

По думите му той и Андрей Гюров търсят подкрепа от всички граждани, които искат "единна, достойна и модерна България". Още: Бивш вътрешен министър на ГЕРБ помага за кампанията на Гюров и Кандев

"Ще водим разговори с всички хора, които искат да подкрепят нашия проект за единна, достойна и модерна България. В това число и с избиратели на партия ГЕРБ. Явяваме се с Инициативен комитет като граждани и с широка подкрепа от гражданското общество", каза Кандев.

Той подчерта, че членовете на политическите партии също са граждани и имат право на собствено мнение.

"Затова ние залагаме на всички свободни хора, които искат промяна и баланс", добави кандидатът за вицепрезидент.

Инициативният комитет, който издига Гюров и Кандев, ще бъде учреден на 10 септември.

Бившият главен секретар на МВР заяви, че близо 30 години е служил на закона, поради което определя политиката в сферата на сигурността и вътрешния ред като изключително важна за всяка държава. Още: "Когато печели, печели само той. Когато губи - губи целият народ": Гюров за Радев и разкрития защо Кандев си тръгна от МВР

"Сега, като вицепрезидент на г-н Гюров, ще бъда отново равноотдалечен от всички партии и ще мога да продължа да служа на родината. Мисля, че така би преценил всеки честен служител на МВР", каза Кандев.

Той обясни и причините за напускането си на МВР. По думите му свободата му на действие, която е имал по време на служебното правителство на Андрей Гюров, впоследствие е била ограничена.

Кандев отрече да е имал конфликт с тогавашния вътрешен министър Иван Демерджиев.

"Да, имах и лични проекти, които трябваше да свърша - предимно семейни и лични. Не смятам, че съм излъгал някого", посочи той.

Според Кандев в МВР вече е "отмрял ентусиазмът", който е съществувал по време на служебното правителство, когато той е бил главен секретар.

"МВР трябва да бъде институция, която доставя на гражданите качествена услуга - сигурност и безопасност. В момента политиката на МВР за тестовете на шофьорите за алкохол и наркотици е политика, която трябва да бъде променена", заяви още той.

Кандев съобщи и че в съда са подадени документи за завеждане на дело срещу бизнесмен с прякор "Картофа". Той каза, че очаква отговор от съда и отново отрече отправяните срещу него твърдения.

"Не съм получавал облага, не съм го рекетирал и не съм искал подкуп", заяви Кандев.