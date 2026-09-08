След Германия опит за диверсия и в Румъния: Арестуваха руски гражданин

На фона на непрестанни нарушения на въздушното й пространство от страна на Русия Румъния арестува 40-годишен руски гражданин и го обвини в опит за диверсия, предаде румънската информационна агенция Agerpres. Акцията е проведена под ръководството на Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма в северната ни съседка. Събраните по делото доказателства разкриват, че между февруари и юли 2026 г., с цел извършване на диверсия/саботаж от хибриден тип, под пряката координация на лице, с което е поддържал контакт чрез криптирани онлайн услуги за съобщения, той е идентифицирал, наблюдавал и събирал военна информация.

Той също така е правил и предавал снимки относно оборудването на румънските и съюзническите въоръжени сили и движението на личен състав и бойна техника на няколко румънски и многонационални военни цели - бази, разположени в окръзите Клуж, Констанца, Кълъраш, Илфов и Община Букурещ, действия, които по своя характер застрашават националната сигурност.

По време на акцията дирекцията се е възползвала от информация на румънските разузнавателни служби. ОЩЕ: Общо 21 самоделни бомби намериха при подстанция и електропроводи в Германия

Координирана от Русия

По-рано румънската разузнавателна служба съобщи, че става въпрос за саботажна операция, дирижирана от Русия.

Службата съобщава още, че тази операция е трябвало да бъде извършена на румънска територия, както и че вече е предотвратена.

Опитът за саботаж в Германия

Припомняме, че в началото на септември германското правителство обвини Русия за опита за атака с дрон на летище Лайпциг/Хале миналия месец.

Дронът беше открит в близост до украински самолет вечерта на 4 август, след което бе обезвреден. Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт заяви, че опитът за атака се вписва в познатата схема на "руските хибридни операции". Германското правителство "стигна до заключението, че Русия е отговорна за хибридната атака в Лайпциг на 4 август", обяви той. "Предполагаме, че Германия е цел на по-нататъшни хибридни атаки от страна на Русия", каза още Добринт. ОЩЕ: Германия обвини Русия за опита за атака с дрон на летището на Лайпциг