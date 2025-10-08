Идея на Румен Христов за ограничаване на Радев разбуни духовете в парламента (ВИДЕО)

Идея на лидера на СДС Румен Христов в сутрешния блок на БНТ да има двугодишен период на охлаждане, в който президентът след края на мандата си да не може да влиза в политиката, разбуни духовете в парламента. Идеята дойде на фона на войната между "Дондуков" 1 и 2 и между политическите лидери и президента, острите критики и законопроектите от последната седмица, след които администрацията на президента няма да се осигурява с коли от НСО, а шефовете на службите няма да минават за него през одобрение.

"Голяма глупост", според Борисов

Първи критикува тази идея лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, на когото СДС се явява коалиционен партньор. Той се разграничи и от позицията на Христов и заяви, че тя не е на ГЕРБ.

"Навремето правиха закон, ако си спомняте кмет не може да бъде лидер на партия, по-възрастните помните, правиха го, за да не мога да направя ГЕРБ и какво се случи - обратното. Предлопагам Румен Хрисгов нещо такова си е и мислил, но това е най-голямата глупост, която може да си мисли някой. Много го уважавам, но когато подобно нещо се говори, трябва да се съгласува", смята Борисов.

Пеевски също е против

Санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски е против подобна инициатива.

"Румен да излиза да си прави партията с Копринката и Узунов, с всички търгаши и с всички пари, които заграби от българските граждани. Искам го на терена. Ще бъда против да не си направи партия", каза Пеевски. ОЩЕ: "Ще помете фасадните конструкции на Пеевски": Близък до президентството не отрече, че Радев прави партия

Още реакции на идеята на Румен Христов

"Всеки има право да участва в изборите. В Конституцията пише, че всеки български гражданин може да избира и да бъде избран. Звучи ми много Сталинистки – има човек – има проблем, няма човек – няма проблем. С тази абревиатура – СДС, къде отиде демокрацията?", коментира заместник-председателят на парламенвтарната група на "БСП - Обединена левица" Кирил Добрев.

"Румен Христов трябва да си почине много спешно, въобще от появяването му в Народното събрание. Той в момента е като вестоносец на един умрял субект - СДС", смята лидерът на МЕЧ Радостин Василев. Според него той е напълно ненужен народен представител и с неговата почивка да приключи мъчителното съществуване на втората част от абревиетурата на ГЕРБ. ОЩЕ: "Румене, излез": Пеевски твърди, че Радев пише устав и събира хора в президентството за партията си