"Румене, излез": Пеевски твърди, че Радев пише устав и събира хора в президентството за партията си

"Румене, излез", призова санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски пред медиите в парламента. Той разполага с информация, че в момента в президентската институция се пишат устави и се викат хора за партията на президента. "Събират се бивши областни управители, военни, полицаи. Той няма право да използва сградата, институцията и всичко останало, за да прави партията си", подчерта Пеевски.

Според него президентът е прекалил. "Това не е игра. Това е държава. Той си играе като един политик, надявам се спре да използва президентството повече - и офисите, и колите", заяви още Пеевски.

Пеевски обвини Надежда Йорданова в национално предателство

След като се оказа, че бившият правосъден министър Надежда Йорданова е гласувала против падане на мониторинговия доклад за България, Пеевски я обвини в национално предателство.

"Първо да ви питам къде са ПП-ДБ днес, партията на пуделите да обяснят защо личната секретарка на Христо Иванов гласува със Северна Македония срещу България. Национално предателство на тези хора, те са предатели", посочи Пеевски.

ПАСЕ реши снощи да сложи край на наблюдението върху правосъдието ни и да следи развитието на страната в рамките на периодични прегледи.

В официалното прессъобщение се посочва, че ПАСЕ приветства преодоляването на политическата нестабилност и съставянето на коалиционно правителство през януари 2025 г. Като ключови постижения се изтъкват ограничаването на правомощията на прокуратурата, мерките срещу корупцията, новите закони за защита на подателите на сигнали и за по-голяма прозрачност при обществените поръчки. ОЩЕ: Не е подкрепила България в ПАСЕ: Правосъдният министър за Надежда Йорданова